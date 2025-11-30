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7 أشواط أولها المبتدئة.. "حفل سباق فروسية حائل 5" ينطلق غدًا

"التبيناوي": الخامس مفتوح مواليد 2019 والسادس مفتوح أفراس

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، عصر يوم غد الأربعاء، حفل سباقه الخامس للموسم الحالي 1443هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل بالرياض؛ وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، أن السباق يتكون من سبعة أشواط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة المبتدئة، والشوط الثاني لمفتوح مواليد 2018م؛ بينما خُصص الشوط الثالث لمفتوح الخيل العربية.

وأضاف: "أما الشوط الرابع فخُصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة، في حين خُصص الشوط الخامس لفئة مفتوح مواليد 2019، والشوط السادس مفتوح أفراس، وخُصص الشوط السابع لمفتوح الدرجات".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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7 أشواط أولها المبتدئة.. "حفل سباق فروسية حائل 5" ينطلق غدًا
سبق

يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، عصر يوم غد الأربعاء، حفل سباقه الخامس للموسم الحالي 1443هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل بالرياض؛ وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، أن السباق يتكون من سبعة أشواط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة المبتدئة، والشوط الثاني لمفتوح مواليد 2018م؛ بينما خُصص الشوط الثالث لمفتوح الخيل العربية.

وأضاف: "أما الشوط الرابع فخُصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة، في حين خُصص الشوط الخامس لفئة مفتوح مواليد 2019، والشوط السادس مفتوح أفراس، وخُصص الشوط السابع لمفتوح الدرجات".

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
10:48 AM

7 أشواط أولها المبتدئة.. "حفل سباق فروسية حائل 5" ينطلق غدًا

"التبيناوي": الخامس مفتوح مواليد 2019 والسادس مفتوح أفراس

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منصور الشلاقي - الرياض
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يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، عصر يوم غد الأربعاء، حفل سباقه الخامس للموسم الحالي 1443هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل بالرياض؛ وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل، بندر بن حسن التبيناوي، أن السباق يتكون من سبعة أشواط؛ حيث خُصص الشوط الأول للدرجة المبتدئة، والشوط الثاني لمفتوح مواليد 2018م؛ بينما خُصص الشوط الثالث لمفتوح الخيل العربية.

وأضاف: "أما الشوط الرابع فخُصص من الدرجة الأولى حتى الثالثة، في حين خُصص الشوط الخامس لفئة مفتوح مواليد 2019، والشوط السادس مفتوح أفراس، وخُصص الشوط السابع لمفتوح الدرجات".

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