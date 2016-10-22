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اختتام الدورة الثانية لتأهيل العاملين في مطار عدن حول الإجراءات الاحترازية والوقائية

اختتام مركز الملك سلمان للإغاثة

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن الدورة الثانية لتأهيل العاملين في المنافذ الحدودية عن الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لتجنب انتقال العدوى عبر المسافرين القادمين إلى اليمن، مستهدفًا 40 مشاركًا ومشاركةً من موظفي مطار عدن الدولي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والإدارة العام لصحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

وتلقى المشاركون على مدى خمسة أيام معارف ومهارات في كيفية التعامل مع الحالات المتوقعة القادمة عبر المطار إن اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا.

وثمّن القائم بأعمال نائب المدير المساعد لمطار عدن الدولي الدكتور ناصر ناجي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الهادفة إلى تأهيل وتعزيز الكوادر العاملة في المطار، داعياً المشاركين للاستفادة من برامج الدورة وعكسها على الواقع العملي في التوعية من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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اختتام الدورة الثانية لتأهيل العاملين في مطار عدن حول الإجراءات الاحترازية والوقائية
سبق

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن الدورة الثانية لتأهيل العاملين في المنافذ الحدودية عن الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لتجنب انتقال العدوى عبر المسافرين القادمين إلى اليمن، مستهدفًا 40 مشاركًا ومشاركةً من موظفي مطار عدن الدولي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والإدارة العام لصحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

وتلقى المشاركون على مدى خمسة أيام معارف ومهارات في كيفية التعامل مع الحالات المتوقعة القادمة عبر المطار إن اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا.

وثمّن القائم بأعمال نائب المدير المساعد لمطار عدن الدولي الدكتور ناصر ناجي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الهادفة إلى تأهيل وتعزيز الكوادر العاملة في المطار، داعياً المشاركين للاستفادة من برامج الدورة وعكسها على الواقع العملي في التوعية من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
03:26 PM

اختتام الدورة الثانية لتأهيل العاملين في مطار عدن حول الإجراءات الاحترازية والوقائية

اختتام مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن الدورة الثانية لتأهيل العاملين في المنافذ الحدودية عن الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لتجنب انتقال العدوى عبر المسافرين القادمين إلى اليمن، مستهدفًا 40 مشاركًا ومشاركةً من موظفي مطار عدن الدولي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والإدارة العام لصحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية.

وتلقى المشاركون على مدى خمسة أيام معارف ومهارات في كيفية التعامل مع الحالات المتوقعة القادمة عبر المطار إن اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا.

وثمّن القائم بأعمال نائب المدير المساعد لمطار عدن الدولي الدكتور ناصر ناجي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الهادفة إلى تأهيل وتعزيز الكوادر العاملة في المطار، داعياً المشاركين للاستفادة من برامج الدورة وعكسها على الواقع العملي في التوعية من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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