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"مجيد بوقرة": لن نتنازل عن حظوظنا في الفوز بلقب كأس العرب

أكد أن منتخبي الجزائر وتونس يعرفان بعضهما جيداً

قال مجيد بوقرة المدير الفني للمنتخب الجزائري سندخل المباراة فقط من أجل الفوز، تونس منتخب يستحق أن يصل إلى المباراة النهائية، وستكون مباراة ديربي والأمر المهم هو أن نبذل مجهوداً كبيراً وأن يكون لدينا المثابرة من أجل الفوز باللقب.

وجاء حديث مدرب الجزائر مجيد بوقرة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تونس بنهائي كأس العرب.

وشدد بوقرة، على قوة مشوار فريقه في بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تختتم غداً، مشيراً إلى أنه يسعى إلى إنهاء البطولة بتحقيق اللقب حينما يواجه نظيره التونسي يوم السبت في المباراة النهائية للمسابقة في ستاد البيت المونديالي.

وأضاف أن "كلا المنتخبين يعرف أحدهما الآخر جيداً"، مشدداً على أن المنتخب الجزائري لم يكن لديه وقت كاف من أجل الإعداد البدني والتقاط الأنفاس لمباراة الغد التي ستصاحبها بعض الأمور الفنية والتكتيكية الدقيقة من الطرفين.

وأوضح أن المنتخب الأكثر استعداداً سيفوز بالمباراة، لكنه قال إن فريقه لن يتنازل عن حظوظه في الفوز باللقب وهو هدفه منذ مجيئه إلى قطر.

ومن ناحيته، قال محمد أمين توغاي لاعب المنتخب الجزائري، إن مباراة الغد تعتبر خاصة بالنسبة له لأنه يلعب في الدوري التونسي وسيعمل خلالها على الظهور الجيد، وأن يكون الفوز من نصيب فريقه الذي دخل منافسات هذه البطولة بهدف واحد منذ انطلاقتها وهو التتويج بلقبها، على حد قوله.

وأشار توغاي إلى أن أوراق المنتخبين ستكون مكشوفة في مباراة الغد، مؤكداً أن الفوز سيكون من نصيب الفريق الذي سيلعب بعزيمة وإصرار.

كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"مجيد بوقرة": لن نتنازل عن حظوظنا في الفوز بلقب كأس العرب
سبق

قال مجيد بوقرة المدير الفني للمنتخب الجزائري سندخل المباراة فقط من أجل الفوز، تونس منتخب يستحق أن يصل إلى المباراة النهائية، وستكون مباراة ديربي والأمر المهم هو أن نبذل مجهوداً كبيراً وأن يكون لدينا المثابرة من أجل الفوز باللقب.

وجاء حديث مدرب الجزائر مجيد بوقرة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تونس بنهائي كأس العرب.

وشدد بوقرة، على قوة مشوار فريقه في بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تختتم غداً، مشيراً إلى أنه يسعى إلى إنهاء البطولة بتحقيق اللقب حينما يواجه نظيره التونسي يوم السبت في المباراة النهائية للمسابقة في ستاد البيت المونديالي.

وأضاف أن "كلا المنتخبين يعرف أحدهما الآخر جيداً"، مشدداً على أن المنتخب الجزائري لم يكن لديه وقت كاف من أجل الإعداد البدني والتقاط الأنفاس لمباراة الغد التي ستصاحبها بعض الأمور الفنية والتكتيكية الدقيقة من الطرفين.

وأوضح أن المنتخب الأكثر استعداداً سيفوز بالمباراة، لكنه قال إن فريقه لن يتنازل عن حظوظه في الفوز باللقب وهو هدفه منذ مجيئه إلى قطر.

ومن ناحيته، قال محمد أمين توغاي لاعب المنتخب الجزائري، إن مباراة الغد تعتبر خاصة بالنسبة له لأنه يلعب في الدوري التونسي وسيعمل خلالها على الظهور الجيد، وأن يكون الفوز من نصيب فريقه الذي دخل منافسات هذه البطولة بهدف واحد منذ انطلاقتها وهو التتويج بلقبها، على حد قوله.

وأشار توغاي إلى أن أوراق المنتخبين ستكون مكشوفة في مباراة الغد، مؤكداً أن الفوز سيكون من نصيب الفريق الذي سيلعب بعزيمة وإصرار.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
10:39 PM

"مجيد بوقرة": لن نتنازل عن حظوظنا في الفوز بلقب كأس العرب

أكد أن منتخبي الجزائر وتونس يعرفان بعضهما جيداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مجيد بوقرة المدير الفني للمنتخب الجزائري سندخل المباراة فقط من أجل الفوز، تونس منتخب يستحق أن يصل إلى المباراة النهائية، وستكون مباراة ديربي والأمر المهم هو أن نبذل مجهوداً كبيراً وأن يكون لدينا المثابرة من أجل الفوز باللقب.

وجاء حديث مدرب الجزائر مجيد بوقرة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تونس بنهائي كأس العرب.

وشدد بوقرة، على قوة مشوار فريقه في بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تختتم غداً، مشيراً إلى أنه يسعى إلى إنهاء البطولة بتحقيق اللقب حينما يواجه نظيره التونسي يوم السبت في المباراة النهائية للمسابقة في ستاد البيت المونديالي.

وأضاف أن "كلا المنتخبين يعرف أحدهما الآخر جيداً"، مشدداً على أن المنتخب الجزائري لم يكن لديه وقت كاف من أجل الإعداد البدني والتقاط الأنفاس لمباراة الغد التي ستصاحبها بعض الأمور الفنية والتكتيكية الدقيقة من الطرفين.

وأوضح أن المنتخب الأكثر استعداداً سيفوز بالمباراة، لكنه قال إن فريقه لن يتنازل عن حظوظه في الفوز باللقب وهو هدفه منذ مجيئه إلى قطر.

ومن ناحيته، قال محمد أمين توغاي لاعب المنتخب الجزائري، إن مباراة الغد تعتبر خاصة بالنسبة له لأنه يلعب في الدوري التونسي وسيعمل خلالها على الظهور الجيد، وأن يكون الفوز من نصيب فريقه الذي دخل منافسات هذه البطولة بهدف واحد منذ انطلاقتها وهو التتويج بلقبها، على حد قوله.

وأشار توغاي إلى أن أوراق المنتخبين ستكون مكشوفة في مباراة الغد، مؤكداً أن الفوز سيكون من نصيب الفريق الذي سيلعب بعزيمة وإصرار.

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