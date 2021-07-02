النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحصيني": 3 مدن كويتية سجَّلت المراكز الأولى بالعالم في ارتفاع درجات الحرارة

بلغت 53.5 درجة بمحافظة الجهراء.. ومدينتان عراقيتان بالمركزَيْن الرابع والخامس

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏إن ثلاث مدن كويتية سجَّلت المراكز الأولى على مستوى العالم في ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني" أن محافظة الجهراء جاءت في المركز الأول بدرجة حرارة بلغت 53.5°C، تلتها مدينة مطربة 52.8°C، والثالثة مدينة الصابرية بدرجة حرارة بلغت 52°C، بينما جاء في المركزين الرابع والخامس مدينتان عراقيتان.

وأشار "الحصيني" إلى أن هناك تنافسًا بين المدن الكويتية والعراقية في سُلَّم المراكز الأولى لتسجيل درجات الحرارة، مؤكدًا أن ذلك يعتبر أمرًا عاديًّا يحدث كل سنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحصيني": 3 مدن كويتية سجَّلت المراكز الأولى بالعالم في ارتفاع درجات الحرارة
سبق

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏إن ثلاث مدن كويتية سجَّلت المراكز الأولى على مستوى العالم في ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني" أن محافظة الجهراء جاءت في المركز الأول بدرجة حرارة بلغت 53.5°C، تلتها مدينة مطربة 52.8°C، والثالثة مدينة الصابرية بدرجة حرارة بلغت 52°C، بينما جاء في المركزين الرابع والخامس مدينتان عراقيتان.

وأشار "الحصيني" إلى أن هناك تنافسًا بين المدن الكويتية والعراقية في سُلَّم المراكز الأولى لتسجيل درجات الحرارة، مؤكدًا أن ذلك يعتبر أمرًا عاديًّا يحدث كل سنة.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
08:19 PM

"الحصيني": 3 مدن كويتية سجَّلت المراكز الأولى بالعالم في ارتفاع درجات الحرارة

بلغت 53.5 درجة بمحافظة الجهراء.. ومدينتان عراقيتان بالمركزَيْن الرابع والخامس

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
1
5,864

قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏إن ثلاث مدن كويتية سجَّلت المراكز الأولى على مستوى العالم في ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضح "الحصيني" أن محافظة الجهراء جاءت في المركز الأول بدرجة حرارة بلغت 53.5°C، تلتها مدينة مطربة 52.8°C، والثالثة مدينة الصابرية بدرجة حرارة بلغت 52°C، بينما جاء في المركزين الرابع والخامس مدينتان عراقيتان.

وأشار "الحصيني" إلى أن هناك تنافسًا بين المدن الكويتية والعراقية في سُلَّم المراكز الأولى لتسجيل درجات الحرارة، مؤكدًا أن ذلك يعتبر أمرًا عاديًّا يحدث كل سنة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,917
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,306
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,592
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,133

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة