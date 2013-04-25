النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجدعان": نتوقع توفير 213 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة

قال: على مدار السنوات العشر المقبلة ويمكن استغلالها في الاستثمار

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجدّدة.

ولفت الوزير إلى أن "إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل. هذا البرنامج سيوفر للحكومة نحو 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار".

وأضاف الجدعان "بدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولاراً ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزءٍ من حصتنا في (أوبك) للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة، ونحل محلها الغاز والطاقة المتجدّدة".

ووفق "رويترز"، أكّد الجدعان أنه "من الآن حتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية. نرى أنه لكي نحقّق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج إلى صيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجدعان": نتوقع توفير 213 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة
سبق

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجدّدة.

ولفت الوزير إلى أن "إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل. هذا البرنامج سيوفر للحكومة نحو 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار".

وأضاف الجدعان "بدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولاراً ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزءٍ من حصتنا في (أوبك) للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة، ونحل محلها الغاز والطاقة المتجدّدة".

ووفق "رويترز"، أكّد الجدعان أنه "من الآن حتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية. نرى أنه لكي نحقّق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج إلى صيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي".

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
11:04 AM

"الجدعان": نتوقع توفير 213 مليار دولار من خطة إصلاح الطاقة

قال: على مدار السنوات العشر المقبلة ويمكن استغلالها في الاستثمار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,416

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة قد توفر 200 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محلياً بالغاز ومصادر الطاقة المتجدّدة.

ولفت الوزير إلى أن "إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها استبدال السوائل. هذا البرنامج سيوفر للحكومة نحو 800 مليار ريال (213.34 مليار دولار) على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار".

وأضاف الجدعان "بدلاً من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولاراً ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزءٍ من حصتنا في (أوبك) للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعلياً ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة، ونحل محلها الغاز والطاقة المتجدّدة".

ووفق "رويترز"، أكّد الجدعان أنه "من الآن حتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية. نرى أنه لكي نحقّق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج إلى صيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,351
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,669
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,631

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة