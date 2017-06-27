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الهلال يعلن برنامج استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.. تعرف على برنامجه

واصلت إدارة الهلال العمل على تجهيز كافة الأمور المتعلقة بعودة الفريق الكروي الأول إلى التدريبات، والاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث ينتظر أن يصل مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" إلى الرياض نهاية الشهر الحالي للإشراف ميدانياً على تحضيرات فرق العمل قبل عودة التدريبات في مقر النادي.

فيما يتواجد خلال هذه الأيام عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي لكرة القدم "فهد المفرج" برفقة المنسق الإداري لإدارة كرة القدم "فهد المديد" في النمسا لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الفريق الإعدادي المزمع إقامته في النمسا.

تحضيرات الفريق

تبدأ تدريبات الفريق يوم الاثنين الخامس من شهر يوليو المقبل، حيث يحتضنها مقر النادي في العاصمة الرياض، وتدريبات الفريق في ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي قبل السفر إلى النمسا يوم الثاني عشر من يوليو المقبل، حيث يجري خلالها اللاعبون فحوصات طبية شاملة لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من يوم السادس من يوليو وحتى الثامن من ذات الشهر.


وتشهد تواجد مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليونـاردو جارديم"، الذي سيصل إلى الرياض يوم الأربعاء الثلاثون من شهر يونيو الجاري برفقة طاقمه المساعد.


وتتضمن فترة الإعداد لانطلاق الموسم معسكراً إعدادياً في النمسا يبدأ يوم الثاني عشر من شهر يوليو ويستمر حتى الثاني من شهر أغسطس، وفيه ينتظر أن يخوض الفريق خلالها خمس مباريات ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يعلن برنامج استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.. تعرف على برنامجه
سبق

واصلت إدارة الهلال العمل على تجهيز كافة الأمور المتعلقة بعودة الفريق الكروي الأول إلى التدريبات، والاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث ينتظر أن يصل مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" إلى الرياض نهاية الشهر الحالي للإشراف ميدانياً على تحضيرات فرق العمل قبل عودة التدريبات في مقر النادي.

فيما يتواجد خلال هذه الأيام عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي لكرة القدم "فهد المفرج" برفقة المنسق الإداري لإدارة كرة القدم "فهد المديد" في النمسا لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الفريق الإعدادي المزمع إقامته في النمسا.

تحضيرات الفريق

تبدأ تدريبات الفريق يوم الاثنين الخامس من شهر يوليو المقبل، حيث يحتضنها مقر النادي في العاصمة الرياض، وتدريبات الفريق في ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي قبل السفر إلى النمسا يوم الثاني عشر من يوليو المقبل، حيث يجري خلالها اللاعبون فحوصات طبية شاملة لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من يوم السادس من يوليو وحتى الثامن من ذات الشهر.


وتشهد تواجد مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليونـاردو جارديم"، الذي سيصل إلى الرياض يوم الأربعاء الثلاثون من شهر يونيو الجاري برفقة طاقمه المساعد.


وتتضمن فترة الإعداد لانطلاق الموسم معسكراً إعدادياً في النمسا يبدأ يوم الثاني عشر من شهر يوليو ويستمر حتى الثاني من شهر أغسطس، وفيه ينتظر أن يخوض الفريق خلالها خمس مباريات ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
10:21 PM

الهلال يعلن برنامج استعداداته لانطلاق الموسم الجديد.. تعرف على برنامجه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت إدارة الهلال العمل على تجهيز كافة الأمور المتعلقة بعودة الفريق الكروي الأول إلى التدريبات، والاستعداد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث ينتظر أن يصل مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" إلى الرياض نهاية الشهر الحالي للإشراف ميدانياً على تحضيرات فرق العمل قبل عودة التدريبات في مقر النادي.

فيما يتواجد خلال هذه الأيام عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي لكرة القدم "فهد المفرج" برفقة المنسق الإداري لإدارة كرة القدم "فهد المديد" في النمسا لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الفريق الإعدادي المزمع إقامته في النمسا.

تحضيرات الفريق

تبدأ تدريبات الفريق يوم الاثنين الخامس من شهر يوليو المقبل، حيث يحتضنها مقر النادي في العاصمة الرياض، وتدريبات الفريق في ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي قبل السفر إلى النمسا يوم الثاني عشر من يوليو المقبل، حيث يجري خلالها اللاعبون فحوصات طبية شاملة لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من يوم السادس من يوليو وحتى الثامن من ذات الشهر.


وتشهد تواجد مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليونـاردو جارديم"، الذي سيصل إلى الرياض يوم الأربعاء الثلاثون من شهر يونيو الجاري برفقة طاقمه المساعد.


وتتضمن فترة الإعداد لانطلاق الموسم معسكراً إعدادياً في النمسا يبدأ يوم الثاني عشر من شهر يوليو ويستمر حتى الثاني من شهر أغسطس، وفيه ينتظر أن يخوض الفريق خلالها خمس مباريات ودية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

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