النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سعود الطبية" تتلقى أجهزة طبية من جمعية "صحة" للمرضى المحتاجين

تشمل مولدات وإسطوانات للأكسجين بالإضافة إلى كراسٍ متحركة متعددة

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن تسلّم معدات وأجهزة طبية عددها 35 جهازًا مقدمة من جمعية صحة للتوعية والتثقيف، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارتها سعود الشايع، بالبرج الطبي الأول في المدينة، ستقدم للمرضى المحتاجين، حيث كان قسم الخدمة الاجتماعية وسيطًا بين الجمعية والمرضى.

وقال المدير التنفيذي المشارك للإمداد بالمدينة م. وائل بن عبدالله الباحوث: المعدات التي تسلمتها المدينة تشمل أجهزة طبية عبارة عن مولدات وإسطوانات للأكسجين بالإضافة إلى كراسٍ متحركة متعددة الاستخدام.

وقدم "الباحوث" شكره وتقديره للقائمين على الجمعية للتبرع بالأجهزة الطبية، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى المحتاجين لها.

وشكر قسم الخدمة الاجتماعية بالمدينة على جهودهم مع الجمعيات للاستفادة من خدماتهم المقدمة للمرضى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعود الطبية" تتلقى أجهزة طبية من جمعية "صحة" للمرضى المحتاجين
سبق

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن تسلّم معدات وأجهزة طبية عددها 35 جهازًا مقدمة من جمعية صحة للتوعية والتثقيف، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارتها سعود الشايع، بالبرج الطبي الأول في المدينة، ستقدم للمرضى المحتاجين، حيث كان قسم الخدمة الاجتماعية وسيطًا بين الجمعية والمرضى.

وقال المدير التنفيذي المشارك للإمداد بالمدينة م. وائل بن عبدالله الباحوث: المعدات التي تسلمتها المدينة تشمل أجهزة طبية عبارة عن مولدات وإسطوانات للأكسجين بالإضافة إلى كراسٍ متحركة متعددة الاستخدام.

وقدم "الباحوث" شكره وتقديره للقائمين على الجمعية للتبرع بالأجهزة الطبية، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى المحتاجين لها.

وشكر قسم الخدمة الاجتماعية بالمدينة على جهودهم مع الجمعيات للاستفادة من خدماتهم المقدمة للمرضى.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
03:07 PM

"سعود الطبية" تتلقى أجهزة طبية من جمعية "صحة" للمرضى المحتاجين

تشمل مولدات وإسطوانات للأكسجين بالإضافة إلى كراسٍ متحركة متعددة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
428

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن تسلّم معدات وأجهزة طبية عددها 35 جهازًا مقدمة من جمعية صحة للتوعية والتثقيف، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارتها سعود الشايع، بالبرج الطبي الأول في المدينة، ستقدم للمرضى المحتاجين، حيث كان قسم الخدمة الاجتماعية وسيطًا بين الجمعية والمرضى.

وقال المدير التنفيذي المشارك للإمداد بالمدينة م. وائل بن عبدالله الباحوث: المعدات التي تسلمتها المدينة تشمل أجهزة طبية عبارة عن مولدات وإسطوانات للأكسجين بالإضافة إلى كراسٍ متحركة متعددة الاستخدام.

وقدم "الباحوث" شكره وتقديره للقائمين على الجمعية للتبرع بالأجهزة الطبية، والتي من شأنها أن تسهم في تحسين الخدمات الطبية وتخفيف معاناة المرضى المحتاجين لها.

وشكر قسم الخدمة الاجتماعية بالمدينة على جهودهم مع الجمعيات للاستفادة من خدماتهم المقدمة للمرضى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة