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"صحة جدة" لـ"سبق": تشغيل مركز المستنقع بالليث مرهون بانتهاء التجهيزات

أكدت أنه يُعد ضمن المراكز التي تم إدراجها من المشاريع التطويرية

وعدت الشؤون الصحية بمحافظة صحة جدة إعادة الخدمة لمركز صحي المستنقع بمركز الرهوة بمحافظة الليث عقب انتهاء التجهيزات الطبية والغير طبية التي يجري العمل عليها حالياً.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "سبق" حول تذمر عدد من سكان قرية المستنقع بمركز الرهوة من إغلاق المركز الصحي بقريتهم قبل عدة أشهر من أجل تطويره ونقل ملفات المرضى لمركز صحي آخر، فيما لم تتم إعادة الخدمة للمركز حتى الآن، لافتين إلى أن الأعمال الإنشائية متوقفة منذ فترة؛ على حد شكواهم.

وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة لـ"سبق": إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا والمتضمن مناشدة أهالي مركز الرهوة بشأن مركز صحي المستنقع ومتى سيتم تشغيله؛ نفيدكم بأن مركز صحي المستنقع يُعد ضمن المراكز الصحية التي تم إدراجها من المشاريع التطويرية بمحافظة الليث، وضمن الخطط الموضوعة لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات صحية متميزة.

وأضافت: العمل جارٍ حالياً على التجهيزات الطبية والغير طبية لتواكب عملية التطوير؛ ليتم التشغيل فور انتهاء العمل واستكمال التجهيزات.

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"صحة جدة" لـ"سبق": تشغيل مركز المستنقع بالليث مرهون بانتهاء التجهيزات
سبق

وعدت الشؤون الصحية بمحافظة صحة جدة إعادة الخدمة لمركز صحي المستنقع بمركز الرهوة بمحافظة الليث عقب انتهاء التجهيزات الطبية والغير طبية التي يجري العمل عليها حالياً.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "سبق" حول تذمر عدد من سكان قرية المستنقع بمركز الرهوة من إغلاق المركز الصحي بقريتهم قبل عدة أشهر من أجل تطويره ونقل ملفات المرضى لمركز صحي آخر، فيما لم تتم إعادة الخدمة للمركز حتى الآن، لافتين إلى أن الأعمال الإنشائية متوقفة منذ فترة؛ على حد شكواهم.

وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة لـ"سبق": إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا والمتضمن مناشدة أهالي مركز الرهوة بشأن مركز صحي المستنقع ومتى سيتم تشغيله؛ نفيدكم بأن مركز صحي المستنقع يُعد ضمن المراكز الصحية التي تم إدراجها من المشاريع التطويرية بمحافظة الليث، وضمن الخطط الموضوعة لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات صحية متميزة.

وأضافت: العمل جارٍ حالياً على التجهيزات الطبية والغير طبية لتواكب عملية التطوير؛ ليتم التشغيل فور انتهاء العمل واستكمال التجهيزات.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
07:16 PM

"صحة جدة" لـ"سبق": تشغيل مركز المستنقع بالليث مرهون بانتهاء التجهيزات

أكدت أنه يُعد ضمن المراكز التي تم إدراجها من المشاريع التطويرية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وعدت الشؤون الصحية بمحافظة صحة جدة إعادة الخدمة لمركز صحي المستنقع بمركز الرهوة بمحافظة الليث عقب انتهاء التجهيزات الطبية والغير طبية التي يجري العمل عليها حالياً.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار "سبق" حول تذمر عدد من سكان قرية المستنقع بمركز الرهوة من إغلاق المركز الصحي بقريتهم قبل عدة أشهر من أجل تطويره ونقل ملفات المرضى لمركز صحي آخر، فيما لم تتم إعادة الخدمة للمركز حتى الآن، لافتين إلى أن الأعمال الإنشائية متوقفة منذ فترة؛ على حد شكواهم.

وقالت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة جدة لـ"سبق": إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا والمتضمن مناشدة أهالي مركز الرهوة بشأن مركز صحي المستنقع ومتى سيتم تشغيله؛ نفيدكم بأن مركز صحي المستنقع يُعد ضمن المراكز الصحية التي تم إدراجها من المشاريع التطويرية بمحافظة الليث، وضمن الخطط الموضوعة لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات صحية متميزة.

وأضافت: العمل جارٍ حالياً على التجهيزات الطبية والغير طبية لتواكب عملية التطوير؛ ليتم التشغيل فور انتهاء العمل واستكمال التجهيزات.

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