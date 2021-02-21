نتائج موبايلي تتجاوز التوقعات بـ ٧٨٣ مليون ريال أرباحًا في ٢٠٢٠

تمكنت موبايلي من تحقيق صافي ربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، حيث سجلت الشركة في العام 2020م صافي ربح قدره 783 مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي ربح قدره 31 مليون ريال سعودي للعام المالي 2019م. ففيما يتعلق بالإيرادات تمكنت الشركة من رفع إيراداتها في العام المالي 2020م، حيث بلغت 14,046 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 13,450 مليون ريال سعودي في العام السابق بارتفاع قدره 4.4%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات البيانات ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء. يأتي هذا فيما ارتفع إجمالي الربح بالشركة بنسبة 4.5% ليصل إلى 8,152 مليون ريال سعودي للعام المالي 2020م مقارنة بـ 7,800 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات، مع العلم بأن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة. في الغضون حققت الشركة أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) خلال السبع سنوات الماضية ليصل إلى 5,350 مليون ريال سعودي في العام 2020م بالمقارنة مع 4,947 مليون ريال سعودي للعام السابق بارتفاع قدره 8.2%. ويعود ذلك التحسن إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية والزيادة في الإيرادات. وتحسنت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 38.1% للعام الحالي بالمقارنة مع 36.8% في العام السابق، كما تحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2020م بنسبة 41.3% لتصل إلى 1,367 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 967 مليون ريال سعودي في العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA). في السياق ذاته انخفضت مصاريف التمويل للعام المالي 2020م لتصل إلى 561 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 929 مليون ريال سعودي للعام السابق بانخفاض قدره 39.6%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام 2019م، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة. وبلغ مصروف الزكاة للعام المالي 2020م 43 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 49 مليون ريال سعودي للعام السابق، فيما بلغ صافي الدين بنهاية العام 2020م مبلغ 10,602 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 10,626 مليون ريال سعودي بنهاية العام السابق، كما بلغت النفقات الرأسمالية للعام 2020م 2,792 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 2,760 مليون ريال سعودي للعام السابق. أخيرًا تمكنت موبايلي من رفع التدفقات النقدية التشغيلية (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة -النفقات الرأسمالية) بنهاية العام 2020م لتصل إلى 2,558 مليون ريال سعودي مقارنة مع 2,187 مليون ريال سعودي للعام السابق بتحسن قدره 17%.

نتائج موبايلي تتجاوز التوقعات بـ ٧٨٣ مليون ريال أرباحًا في ٢٠٢٠ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-21 تمكنت موبايلي من تحقيق صافي ربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، حيث سجلت الشركة في العام 2020م صافي ربح قدره 783 مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي ربح قدره 31 مليون ريال سعودي للعام المالي 2019م.



ففيما يتعلق بالإيرادات تمكنت الشركة من رفع إيراداتها في العام المالي 2020م، حيث بلغت 14,046 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 13,450 مليون ريال سعودي في العام السابق بارتفاع قدره 4.4%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات البيانات ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.



يأتي هذا فيما ارتفع إجمالي الربح بالشركة بنسبة 4.5% ليصل إلى 8,152 مليون ريال سعودي للعام المالي 2020م مقارنة بـ 7,800 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات، مع العلم بأن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.



في الغضون حققت الشركة أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) خلال السبع سنوات الماضية ليصل إلى 5,350 مليون ريال سعودي في العام 2020م بالمقارنة مع 4,947 مليون ريال سعودي للعام السابق بارتفاع قدره 8.2%. ويعود ذلك التحسن إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية والزيادة في الإيرادات.



وتحسنت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 38.1% للعام الحالي بالمقارنة مع 36.8% في العام السابق، كما تحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2020م بنسبة 41.3% لتصل إلى 1,367 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 967 مليون ريال سعودي في العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).



في السياق ذاته انخفضت مصاريف التمويل للعام المالي 2020م لتصل إلى 561 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 929 مليون ريال سعودي للعام السابق بانخفاض قدره 39.6%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام 2019م، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة.



وبلغ مصروف الزكاة للعام المالي 2020م 43 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 49 مليون ريال سعودي للعام السابق، فيما بلغ صافي الدين بنهاية العام 2020م مبلغ 10,602 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 10,626 مليون ريال سعودي بنهاية العام السابق، كما بلغت النفقات الرأسمالية للعام 2020م 2,792 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 2,760 مليون ريال سعودي للعام السابق.



أخيرًا تمكنت موبايلي من رفع التدفقات النقدية التشغيلية (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة -النفقات الرأسمالية) بنهاية العام 2020م لتصل إلى 2,558 مليون ريال سعودي مقارنة مع 2,187 مليون ريال سعودي للعام السابق بتحسن قدره 17%.



21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442 04:38 PM

نتائج موبايلي تتجاوز التوقعات بـ ٧٨٣ مليون ريال أرباحًا في ٢٠٢٠ فيما انخفضت مصاريف التمويل بالشركة في العام الماضي لتصل إلى 561 مليونًا





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تمكنت موبايلي من تحقيق صافي ربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، حيث سجلت الشركة في العام 2020م صافي ربح قدره 783 مليون ريال سعودي مقارنة مع صافي ربح قدره 31 مليون ريال سعودي للعام المالي 2019م.



ففيما يتعلق بالإيرادات تمكنت الشركة من رفع إيراداتها في العام المالي 2020م، حيث بلغت 14,046 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 13,450 مليون ريال سعودي في العام السابق بارتفاع قدره 4.4%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات البيانات ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.



يأتي هذا فيما ارتفع إجمالي الربح بالشركة بنسبة 4.5% ليصل إلى 8,152 مليون ريال سعودي للعام المالي 2020م مقارنة بـ 7,800 مليون ريال سعودي للعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التحسن في الإيرادات، مع العلم بأن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة.



في الغضون حققت الشركة أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) خلال السبع سنوات الماضية ليصل إلى 5,350 مليون ريال سعودي في العام 2020م بالمقارنة مع 4,947 مليون ريال سعودي للعام السابق بارتفاع قدره 8.2%. ويعود ذلك التحسن إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية والزيادة في الإيرادات.



وتحسنت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 38.1% للعام الحالي بالمقارنة مع 36.8% في العام السابق، كما تحسنت الأرباح التشغيلية خلال العام المالي 2020م بنسبة 41.3% لتصل إلى 1,367 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 967 مليون ريال سعودي في العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).



في السياق ذاته انخفضت مصاريف التمويل للعام المالي 2020م لتصل إلى 561 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 929 مليون ريال سعودي للعام السابق بانخفاض قدره 39.6%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام 2019م، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة.



وبلغ مصروف الزكاة للعام المالي 2020م 43 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 49 مليون ريال سعودي للعام السابق، فيما بلغ صافي الدين بنهاية العام 2020م مبلغ 10,602 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 10,626 مليون ريال سعودي بنهاية العام السابق، كما بلغت النفقات الرأسمالية للعام 2020م 2,792 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 2,760 مليون ريال سعودي للعام السابق.



أخيرًا تمكنت موبايلي من رفع التدفقات النقدية التشغيلية (الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة -النفقات الرأسمالية) بنهاية العام 2020م لتصل إلى 2,558 مليون ريال سعودي مقارنة مع 2,187 مليون ريال سعودي للعام السابق بتحسن قدره 17%.

