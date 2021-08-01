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تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج

"الجلاجل" يشدد على توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسة بمناسبة الإجازة

تأكيدًا لما انفردت بنشره صحيفة "سبق" اليوم عن تعرض العديد من الأشخاص لإصابات متفاوتة الخطورة تجاوزت 14 حالة وحالتي وفاة نتيجة حوادث مرورية وقعت صباح اليوم بالعجلية جنوب الأفلاج بسبب موجة الغبار التي حدت من الرؤية الأفقية، أوضح الهلال الأحمر أن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض باشرت حادث سير بين الأفلاج والسليل نتج عنه ٢٠ إصابة صباح اليوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من مواطن يفيد عن وقوع حادث سير لعددٍ من المركبات بطريق السليل، حيث تم توجيه عشر فرق إسعافية للموقع، وتم طلب فرقتي دعم من وزارة الصحة ليصبح عدد الفرق المشاركة 12 فرقة إسعافية، كما وجدت القيادة الميدانية في الموقع، حيث تبيّن بعد الفرز وجود ٢٠ حالة تم نقل ١٦ حالة منها عبر الهلال الأحمر السعودي ونقل باقي الحالات عبر الجهات الصحية الأخرى المشاركة في الحدث.

وشدد "الجلاجل" على توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسة بين المدن بمناسبة الإجازة الصيفية حيث تنشط الحركة المرورية في مثل تلك الأوقات من السنة، كما نوه على مرتادي الطرق بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج
سبق

تأكيدًا لما انفردت بنشره صحيفة "سبق" اليوم عن تعرض العديد من الأشخاص لإصابات متفاوتة الخطورة تجاوزت 14 حالة وحالتي وفاة نتيجة حوادث مرورية وقعت صباح اليوم بالعجلية جنوب الأفلاج بسبب موجة الغبار التي حدت من الرؤية الأفقية، أوضح الهلال الأحمر أن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض باشرت حادث سير بين الأفلاج والسليل نتج عنه ٢٠ إصابة صباح اليوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من مواطن يفيد عن وقوع حادث سير لعددٍ من المركبات بطريق السليل، حيث تم توجيه عشر فرق إسعافية للموقع، وتم طلب فرقتي دعم من وزارة الصحة ليصبح عدد الفرق المشاركة 12 فرقة إسعافية، كما وجدت القيادة الميدانية في الموقع، حيث تبيّن بعد الفرز وجود ٢٠ حالة تم نقل ١٦ حالة منها عبر الهلال الأحمر السعودي ونقل باقي الحالات عبر الجهات الصحية الأخرى المشاركة في الحدث.

وشدد "الجلاجل" على توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسة بين المدن بمناسبة الإجازة الصيفية حيث تنشط الحركة المرورية في مثل تلك الأوقات من السنة، كما نوه على مرتادي الطرق بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
10:26 PM

تاكيدًا لـ"سبق".. الهلال الأحمر يباشر حادثًا تسبب بـ 20 إصابة على طريق السليل- الأفلاج

"الجلاجل" يشدد على توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسة بمناسبة الإجازة

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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تأكيدًا لما انفردت بنشره صحيفة "سبق" اليوم عن تعرض العديد من الأشخاص لإصابات متفاوتة الخطورة تجاوزت 14 حالة وحالتي وفاة نتيجة حوادث مرورية وقعت صباح اليوم بالعجلية جنوب الأفلاج بسبب موجة الغبار التي حدت من الرؤية الأفقية، أوضح الهلال الأحمر أن الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض باشرت حادث سير بين الأفلاج والسليل نتج عنه ٢٠ إصابة صباح اليوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من مواطن يفيد عن وقوع حادث سير لعددٍ من المركبات بطريق السليل، حيث تم توجيه عشر فرق إسعافية للموقع، وتم طلب فرقتي دعم من وزارة الصحة ليصبح عدد الفرق المشاركة 12 فرقة إسعافية، كما وجدت القيادة الميدانية في الموقع، حيث تبيّن بعد الفرز وجود ٢٠ حالة تم نقل ١٦ حالة منها عبر الهلال الأحمر السعودي ونقل باقي الحالات عبر الجهات الصحية الأخرى المشاركة في الحدث.

وشدد "الجلاجل" على توخي الحذر خلال القيادة مع ازدحام الطرق الرئيسة بين المدن بمناسبة الإجازة الصيفية حيث تنشط الحركة المرورية في مثل تلك الأوقات من السنة، كما نوه على مرتادي الطرق بعدم ملاحقة سيارات الإسعاف التي تباشر الحوادث والحالات المرضية وإفساح المجال لها خلال عملها للوصول للحالة.

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