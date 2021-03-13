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السلطة الفلسطينية والجامعة العربية تدينان افتتاح التشيك مكتبًا في القدس

أكدا أنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي

أدانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، اليوم (السبت) افتتاح جمهورية التشيك مكتبًا دبلوماسيًّا في القدس المحتلة؛ مؤكدتان أنه انتهاك للقانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تحرك براغ يمثل اعتداءً صارخًا على الشعب الفلسطيني، وحقوقه، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، سيضر بآفاق السلام.

على الصعيد نفسه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان أوردته "رويترز": "إن الوضع القانوني للقدس سيتأثر بقرار أي دولة أو أخرى فتح مكاتب تمثيلية؛ فالقدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي ".

وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الشرقي من المدينة في خطوة غير معترف بها دوليًّا، واعتبر القدس بكاملها عاصمة له.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السلطة الفلسطينية والجامعة العربية تدينان افتتاح التشيك مكتبًا في القدس
سبق

أدانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، اليوم (السبت) افتتاح جمهورية التشيك مكتبًا دبلوماسيًّا في القدس المحتلة؛ مؤكدتان أنه انتهاك للقانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تحرك براغ يمثل اعتداءً صارخًا على الشعب الفلسطيني، وحقوقه، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، سيضر بآفاق السلام.

على الصعيد نفسه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان أوردته "رويترز": "إن الوضع القانوني للقدس سيتأثر بقرار أي دولة أو أخرى فتح مكاتب تمثيلية؛ فالقدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي ".

وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الشرقي من المدينة في خطوة غير معترف بها دوليًّا، واعتبر القدس بكاملها عاصمة له.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
06:49 PM

السلطة الفلسطينية والجامعة العربية تدينان افتتاح التشيك مكتبًا في القدس

أكدا أنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت السلطة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، اليوم (السبت) افتتاح جمهورية التشيك مكتبًا دبلوماسيًّا في القدس المحتلة؛ مؤكدتان أنه انتهاك للقانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تحرك براغ يمثل اعتداءً صارخًا على الشعب الفلسطيني، وحقوقه، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، سيضر بآفاق السلام.

على الصعيد نفسه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان أوردته "رويترز": "إن الوضع القانوني للقدس سيتأثر بقرار أي دولة أو أخرى فتح مكاتب تمثيلية؛ فالقدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي ".

وضم الاحتلال الإسرائيلي الجزء الشرقي من المدينة في خطوة غير معترف بها دوليًّا، واعتبر القدس بكاملها عاصمة له.

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