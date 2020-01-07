"سكني" يتيح إصدار عقود الأراضي وتوقيعها إلكترونيًّا

تعرّف على ملامح خدمة الاستحقاق الفوري على المنصة

كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، عن إمكانية إصدار عقود الأراضي المجانية وتوقيعها إلكترونيًّا؛ وذلك عبر منصته الجديدة التي تشتمل على الموقع الإلكتروني "sakani.housing.sa"، إضافة إلى تطبيق "سكني" للأجهزة الذكية، واللذين يقدمان العديد من الخدمات والتسهيلات التي من شأنها تمكينُ المستفيدين من الحصول على الخيار السكني المتوافق مع رغباتهم وقدراتهم بكل سهولة ويسر.

وقال البرنامج: يمكن للمستحق بعد تسجيل الدخول في موقع "سكني"، الذهاب إلى خانة الأراضي واختيار "تصفح المشاريع"، ومن ثم تحديد موقع الأرض بدقة في المخطط المراد؛ وذلك من خلال اختيار رقم البلوك ورقم القطعة، ومن ثم توقيع العقد إلكترونيًّا دون الحاجة لزيارة أحد فروع الوزارة.

وأضاف: من بين أبرز الخدمات أيضًا التي تتيحها المنصة، خدمة الاستحقاق الفوري التي تمكّن من تسجيل الأسر التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، وظهور حالة الاستحقاق بشكل فوري؛ بما يمكّنها من الحصول على الخيار السكني دون الحاجة إلى الانتظار، وكذلك استعراض الخيارات والمشاريع وتفاصيلها من حيث مواقعها ونماذجها وأسعارها، إلى جانب الحجز الفوري لها، وأيضًا الحصول العروض التمويلية على المشاريع، واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وغيرها من الخدمات الأخرى.

وتوفر المنصة كل الخيارات والحلول السكنية التي يوفرها برنامج "سكني" للمستفيدين، والتي تشمل الوحدات السكنية ضمن مشاريع الوزارة الجاهزة، وكذلك المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والتي تصل إلى 70 مشروعًا توفر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة، كما توفر نحو 133 ألف أرض مجانية، بجانب القروض العقارية المدعومة التي تتيح الاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من المبادرات والخدمات الأخرى مثل القرض الإضافي الحسن للعسكريين ولمن تجاوزوا سن الخمسين عامًا، وتحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المسكن، والتسجيل في خدمة المستشار العقاري واستعراض أفضل الخيارات التمويلية وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحرص برنامج "سكني" على توفيرها للمواطنين المستفيدين؛ لتسهيل تملّكهم ورفع نسبته؛ تماشيًا مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتُعد الخدمات الجديدة التي أتاحها برنامج "سكني" للمستفيدين عبر منصته الإلكترونية، امتدادًا للخدمات المتنوعة التي يحرص البرنامج على إضافته؛ في إطار العمل على التطوير المستمر للبرنامج وتلبية رغبات وتطلعات مستفيديه.

وتختصر المنصة الجديدة الوقت والجهد على المستفيدين، وتتيح الاستفادة من مختلف الخيارات بأسهل الطرق وأسرعها ضِمن إجراءات تمتاز بمرونتها؛ من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية.