أمانة الرياض تشارك في "ساعة الارض" بإطفاء إنارة شوارع وحدائق .. تعرف عليها

تشارك أمانة منطقة الرياض اليوم في الحدث العالمي "ساعة الأرض"؛ وذلك بإطفاء الإنارة في بعض الطرق والشوارع والحدائق الرئيسة بمدينة الرياض؛ بهدف زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ.
وأكدت الأمانة على أهمية الاهتمام بالبيئة.
تشارك أمانة منطقة الرياض اليوم في الحدث العالمي "ساعة الأرض"؛ وذلك بإطفاء الإنارة في بعض الطرق والشوارع والحدائق الرئيسة بمدينة الرياض؛ بهدف زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ.
وأكدت الأمانة على أهمية الاهتمام بالبيئة.
تشارك أمانة منطقة الرياض اليوم في الحدث العالمي "ساعة الأرض"؛ وذلك بإطفاء الإنارة في بعض الطرق والشوارع والحدائق الرئيسة بمدينة الرياض؛ بهدف زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ.
وأكدت الأمانة على أهمية الاهتمام بالبيئة.
تشارك أمانة منطقة الرياض اليوم في الحدث العالمي "ساعة الأرض"؛ وذلك بإطفاء الإنارة في بعض الطرق والشوارع والحدائق الرئيسة بمدينة الرياض؛ بهدف زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ.
وأكدت الأمانة على أهمية الاهتمام بالبيئة.