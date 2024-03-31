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أمانة الرياض تشارك في "ساعة الارض" بإطفاء إنارة شوارع وحدائق .. تعرف عليها

تشارك أمانة منطقة الرياض اليوم في الحدث العالمي "ساعة الأرض"؛ وذلك بإطفاء الإنارة في بعض الطرق والشوارع والحدائق الرئيسة بمدينة الرياض؛ بهدف زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ.

وأكدت الأمانة على أهمية الاهتمام بالبيئة.

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أمانة الرياض تشارك في "ساعة الارض" بإطفاء إنارة شوارع وحدائق .. تعرف عليها
سبق

تشارك أمانة منطقة الرياض اليوم في الحدث العالمي "ساعة الأرض"؛ وذلك بإطفاء الإنارة في بعض الطرق والشوارع والحدائق الرئيسة بمدينة الرياض؛ بهدف زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ.

وأكدت الأمانة على أهمية الاهتمام بالبيئة.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
01:57 PM

أمانة الرياض تشارك في "ساعة الارض" بإطفاء إنارة شوارع وحدائق .. تعرف عليها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
4
6,753

تشارك أمانة منطقة الرياض اليوم في الحدث العالمي "ساعة الأرض"؛ وذلك بإطفاء الإنارة في بعض الطرق والشوارع والحدائق الرئيسة بمدينة الرياض؛ بهدف زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ.

وأكدت الأمانة على أهمية الاهتمام بالبيئة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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