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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

إصابة 1.343 مغربيًا بـ"كورونا" خلال 24 يومًا

عدد الحالات يرتفع إلى 61.399

سجّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61.399 مصابًا.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355.

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إصابة 1.343 مغربيًا بـ"كورونا" خلال 24 يومًا
سبق

سجّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61.399 مصابًا.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
10:04 PM

إصابة 1.343 مغربيًا بـ"كورونا" خلال 24 يومًا

عدد الحالات يرتفع إلى 61.399

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61.399 مصابًا.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355.

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