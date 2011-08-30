وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355.

سجّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61.399 مصابًا.

إصابة 1.343 مغربيًا بـ"كورونا" خلال 24 يومًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-30 سجّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61.399 مصابًا. وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442 10:04 PM

إصابة 1.343 مغربيًا بـ"كورونا" خلال 24 يومًا عدد الحالات يرتفع إلى 61.399





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سجّل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 1.343 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 61.399 مصابًا.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها سجلت 33 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1.111 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 46355.