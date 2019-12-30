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وزير الثقافة يعلن عن برنامج ابتعاث تاريخي.. فرص نوعية وتخصصات فنية

فتح باب التسجيل في 19 يناير وَفق ثلاثة مسارات رئيسية.. يُعد الأول من نوعه

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات منها: علم الآثار، والتصميم، والمتاحف، والموسيقى، والمسرح، وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون البصرية، وفنون الطهي؛ وذلك في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة؛ وذلك للمراحل الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه).

وسيبدأ فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الثقافي في الـ19 من يناير لعام 2020؛ وفق ثلاثة مسارات رئيسية؛ الأول يشمل الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حاليًا على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية؛ حيث سيضمون إلى برنامج الابتعاث الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج.

فيما يشمل المسار الثاني مَن تقدموا مسبقًا بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيُبتعثون في عام 2020م فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج؛ أما المسار الثالث فيشمل الطلاب والطالبات الراغبين في تقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء الدراسة العام المقبل 2021م. وستخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة؛ لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي في بداية عام 2020م.

وأكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، أن التعليم هو الركيزة الأساسية التي سيُبنى عليها القطاع الثقافي الذي تتطلع له المملكة؛ كون التركيز على النشء أساس أي مشروع تطويري للقطاع الثقافي والفني؛ منوهًا بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الثقافي في المملكة من رعاية ودعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إيمانًا بأهمية هذا القطاع في تحسين جودة الحياة، وتمكين المواهب الوطنية وخلق فرص الحوار، وتعزيز تبادل الخبرات مع العالم.

وقال: إن برنامج الابتعاث الثقافي هو المرحلة الأولى من مشروع تعليمي متكامل يبدأ من التعليم العام، ولا يتوقف عند التعليم الجامعي، ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساسًا لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية، وتأهليهم وتدريبهم لتطوير بناء القدرات في القطاع الثقافي السعودي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وستعلن وزارة الثقافة -خلال الأيام المقبلة- عن تفاصيل شاملة لبرنامج الابتعاث الثقافي وآليات التقدم والتسجيل والشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج.

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يعلن عن برنامج ابتعاث تاريخي.. فرص نوعية وتخصصات فنية
سبق

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات منها: علم الآثار، والتصميم، والمتاحف، والموسيقى، والمسرح، وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون البصرية، وفنون الطهي؛ وذلك في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة؛ وذلك للمراحل الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه).

وسيبدأ فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الثقافي في الـ19 من يناير لعام 2020؛ وفق ثلاثة مسارات رئيسية؛ الأول يشمل الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حاليًا على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية؛ حيث سيضمون إلى برنامج الابتعاث الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج.

فيما يشمل المسار الثاني مَن تقدموا مسبقًا بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيُبتعثون في عام 2020م فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج؛ أما المسار الثالث فيشمل الطلاب والطالبات الراغبين في تقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء الدراسة العام المقبل 2021م. وستخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة؛ لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي في بداية عام 2020م.

وأكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، أن التعليم هو الركيزة الأساسية التي سيُبنى عليها القطاع الثقافي الذي تتطلع له المملكة؛ كون التركيز على النشء أساس أي مشروع تطويري للقطاع الثقافي والفني؛ منوهًا بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الثقافي في المملكة من رعاية ودعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إيمانًا بأهمية هذا القطاع في تحسين جودة الحياة، وتمكين المواهب الوطنية وخلق فرص الحوار، وتعزيز تبادل الخبرات مع العالم.

وقال: إن برنامج الابتعاث الثقافي هو المرحلة الأولى من مشروع تعليمي متكامل يبدأ من التعليم العام، ولا يتوقف عند التعليم الجامعي، ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساسًا لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية، وتأهليهم وتدريبهم لتطوير بناء القدرات في القطاع الثقافي السعودي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وستعلن وزارة الثقافة -خلال الأيام المقبلة- عن تفاصيل شاملة لبرنامج الابتعاث الثقافي وآليات التقدم والتسجيل والشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
01:55 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
03:17 PM

وزير الثقافة يعلن عن برنامج ابتعاث تاريخي.. فرص نوعية وتخصصات فنية

فتح باب التسجيل في 19 يناير وَفق ثلاثة مسارات رئيسية.. يُعد الأول من نوعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية، في مجالات منها: علم الآثار، والتصميم، والمتاحف، والموسيقى، والمسرح، وصناعة الأفلام، والآداب، والفنون البصرية، وفنون الطهي؛ وذلك في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة؛ وذلك للمراحل الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه).

وسيبدأ فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الثقافي في الـ19 من يناير لعام 2020؛ وفق ثلاثة مسارات رئيسية؛ الأول يشمل الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حاليًا على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية؛ حيث سيضمون إلى برنامج الابتعاث الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج.

فيما يشمل المسار الثاني مَن تقدموا مسبقًا بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيُبتعثون في عام 2020م فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج؛ أما المسار الثالث فيشمل الطلاب والطالبات الراغبين في تقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء الدراسة العام المقبل 2021م. وستخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة؛ لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي في بداية عام 2020م.

وأكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، أن التعليم هو الركيزة الأساسية التي سيُبنى عليها القطاع الثقافي الذي تتطلع له المملكة؛ كون التركيز على النشء أساس أي مشروع تطويري للقطاع الثقافي والفني؛ منوهًا بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الثقافي في المملكة من رعاية ودعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إيمانًا بأهمية هذا القطاع في تحسين جودة الحياة، وتمكين المواهب الوطنية وخلق فرص الحوار، وتعزيز تبادل الخبرات مع العالم.

وقال: إن برنامج الابتعاث الثقافي هو المرحلة الأولى من مشروع تعليمي متكامل يبدأ من التعليم العام، ولا يتوقف عند التعليم الجامعي، ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساسًا لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية، وتأهليهم وتدريبهم لتطوير بناء القدرات في القطاع الثقافي السعودي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة.

وستعلن وزارة الثقافة -خلال الأيام المقبلة- عن تفاصيل شاملة لبرنامج الابتعاث الثقافي وآليات التقدم والتسجيل والشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج.

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