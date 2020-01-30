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بعد خدمة قاربت الـ 30 عاماً.. "مدني تربة" يودعون مديرهم ويستقبلون "البقمي"

أقام منسوبو إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، حفل توديع للعميد محمد بن عبدالله الزايد، عقب إحالته للتقاعد بعد قرابة الـ 30 عاماً في السلك العسكري، واستقبال العقيد ناصر بن حمدان البقمي، بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المحافظة.

وأقيم الحفل بحضور اللواء أحمد آل كاسي، وعدد كبير من الأعيان والمسؤولين، وتخلل برنامج الحفل توزيع الدروع والهدايا التذكارية، وتفاعل الحضور مع الأوبريت المعد لهذه المناسبة.

ويعتبر العقيد "البقمي" من الكفاءات المميزة في مجال عمله، وتدرّج في المهام الوظيفية من خلال العمل الميداني والإداري.

وثمّن العقيد ناصر بن حمدان البقمي، هذه الثقة الغالية، واعداً بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.


وأعرب عن شكره وتقديره لمدير عام الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة؛ على هذه الثقة ودعمهما اللامحدود لهذا الجهاز ومنسوبيه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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بعد خدمة قاربت الـ 30 عاماً.. "مدني تربة" يودعون مديرهم ويستقبلون "البقمي"
سبق

أقام منسوبو إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، حفل توديع للعميد محمد بن عبدالله الزايد، عقب إحالته للتقاعد بعد قرابة الـ 30 عاماً في السلك العسكري، واستقبال العقيد ناصر بن حمدان البقمي، بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المحافظة.

وأقيم الحفل بحضور اللواء أحمد آل كاسي، وعدد كبير من الأعيان والمسؤولين، وتخلل برنامج الحفل توزيع الدروع والهدايا التذكارية، وتفاعل الحضور مع الأوبريت المعد لهذه المناسبة.

ويعتبر العقيد "البقمي" من الكفاءات المميزة في مجال عمله، وتدرّج في المهام الوظيفية من خلال العمل الميداني والإداري.

وثمّن العقيد ناصر بن حمدان البقمي، هذه الثقة الغالية، واعداً بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.


وأعرب عن شكره وتقديره لمدير عام الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة؛ على هذه الثقة ودعمهما اللامحدود لهذا الجهاز ومنسوبيه.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
12:32 AM

بعد خدمة قاربت الـ 30 عاماً.. "مدني تربة" يودعون مديرهم ويستقبلون "البقمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تربة
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أقام منسوبو إدارة الدفاع المدني بمحافظة تربة، حفل توديع للعميد محمد بن عبدالله الزايد، عقب إحالته للتقاعد بعد قرابة الـ 30 عاماً في السلك العسكري، واستقبال العقيد ناصر بن حمدان البقمي، بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة المحافظة.

وأقيم الحفل بحضور اللواء أحمد آل كاسي، وعدد كبير من الأعيان والمسؤولين، وتخلل برنامج الحفل توزيع الدروع والهدايا التذكارية، وتفاعل الحضور مع الأوبريت المعد لهذه المناسبة.

ويعتبر العقيد "البقمي" من الكفاءات المميزة في مجال عمله، وتدرّج في المهام الوظيفية من خلال العمل الميداني والإداري.

وثمّن العقيد ناصر بن حمدان البقمي، هذه الثقة الغالية، واعداً بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.


وأعرب عن شكره وتقديره لمدير عام الدفاع المدني، ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة؛ على هذه الثقة ودعمهما اللامحدود لهذا الجهاز ومنسوبيه.

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