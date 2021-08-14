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كورونا في العراق.. 7610 إصابات جديدة و65 وفاة و10078 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1768753 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 65 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19606؛ فيما تم تسجيل 10078 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1586671 حالة.

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كورونا في العراق.. 7610 إصابات جديدة و65 وفاة و10078 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1768753 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 65 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19606؛ فيما تم تسجيل 10078 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1586671 حالة.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
05:05 PM

كورونا في العراق.. 7610 إصابات جديدة و65 وفاة و10078 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 7610 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبها يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1768753 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 65 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 19606؛ فيما تم تسجيل 10078 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1586671 حالة.

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