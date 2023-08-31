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تزكية "الرشودي" رئيساً لنادي التعاون لأربعة أعوام مقبلة

أعلن نادي التعاون رسمياً تزكية سعود الرشودي رئيساً للنادي لمدة 4 سنوات قادمة وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وتضم قائمة مجلس إدارة التعاون كلاً من سامي الوايلي نائباً للرئيس، وعضوية سلطان الشريدة وعبدالكريم الغنيم وبندر المانع وعبدالرحمن الدخيل الله.


من جهة أخرى وصل إلى جدة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون البرتغالي جوزيه جوميز برفقة طاقمه المساعد، حيث كان في استقبالهم المنسق الإداري عبدالحكيم الجروان.

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع المدرب البرتغالي خلفاً للمدرب المقال البريطاني "نيستور إل مايسترو".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تزكية "الرشودي" رئيساً لنادي التعاون لأربعة أعوام مقبلة
سبق

أعلن نادي التعاون رسمياً تزكية سعود الرشودي رئيساً للنادي لمدة 4 سنوات قادمة وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وتضم قائمة مجلس إدارة التعاون كلاً من سامي الوايلي نائباً للرئيس، وعضوية سلطان الشريدة وعبدالكريم الغنيم وبندر المانع وعبدالرحمن الدخيل الله.


من جهة أخرى وصل إلى جدة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون البرتغالي جوزيه جوميز برفقة طاقمه المساعد، حيث كان في استقبالهم المنسق الإداري عبدالحكيم الجروان.

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع المدرب البرتغالي خلفاً للمدرب المقال البريطاني "نيستور إل مايسترو".

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
09:38 PM

تزكية "الرشودي" رئيساً لنادي التعاون لأربعة أعوام مقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي التعاون رسمياً تزكية سعود الرشودي رئيساً للنادي لمدة 4 سنوات قادمة وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت اليوم الثلاثاء.

وتضم قائمة مجلس إدارة التعاون كلاً من سامي الوايلي نائباً للرئيس، وعضوية سلطان الشريدة وعبدالكريم الغنيم وبندر المانع وعبدالرحمن الدخيل الله.


من جهة أخرى وصل إلى جدة المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون البرتغالي جوزيه جوميز برفقة طاقمه المساعد، حيث كان في استقبالهم المنسق الإداري عبدالحكيم الجروان.

وكانت إدارة النادي قد تعاقدت مع المدرب البرتغالي خلفاً للمدرب المقال البريطاني "نيستور إل مايسترو".

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