النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بفرق اسعافية وتطوعية .. "هلال الباحة" يشارك في مهرجان الصيف الـ 40

انطلق بمسيرة .. ضمن جهود الهيئة الدائم والوجود المستمر بكل الفعاليات

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة، ممثلاً بالشؤون الإسعافية، في احتفالية افتتاح مهرجان صيف الباحة 40، برعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والمقام في مسرح القرية التراثية بمراوة.

وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عماد منسي الزهراني؛ بأن مشاركة الفرع جاءت بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني؛ بمسيرة لانطلاق صيف الباحة بدءاً من دوار الشهداء مروراً بمتنزه الأمير حسام بالقيم إلى غابة رغدان إلى موقع الاحتفال، وسط وجود القيادة الميدانية وخمس فرق إسعافية و25 من الفرق التطوعية متطوعين ومتطوعات بموقع الاحتفال.

تأتي مشاركة الهلال الأحمر ضمن جهوده الدائمة ووجوده المستمر في كل الفعاليات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بفرق اسعافية وتطوعية .. "هلال الباحة" يشارك في مهرجان الصيف الـ 40
سبق

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة، ممثلاً بالشؤون الإسعافية، في احتفالية افتتاح مهرجان صيف الباحة 40، برعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والمقام في مسرح القرية التراثية بمراوة.

وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عماد منسي الزهراني؛ بأن مشاركة الفرع جاءت بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني؛ بمسيرة لانطلاق صيف الباحة بدءاً من دوار الشهداء مروراً بمتنزه الأمير حسام بالقيم إلى غابة رغدان إلى موقع الاحتفال، وسط وجود القيادة الميدانية وخمس فرق إسعافية و25 من الفرق التطوعية متطوعين ومتطوعات بموقع الاحتفال.

تأتي مشاركة الهلال الأحمر ضمن جهوده الدائمة ووجوده المستمر في كل الفعاليات.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
09:36 AM

بفرق اسعافية وتطوعية .. "هلال الباحة" يشارك في مهرجان الصيف الـ 40

انطلق بمسيرة .. ضمن جهود الهيئة الدائم والوجود المستمر بكل الفعاليات

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
418

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة، ممثلاً بالشؤون الإسعافية، في احتفالية افتتاح مهرجان صيف الباحة 40، برعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والمقام في مسرح القرية التراثية بمراوة.

وصرح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عماد منسي الزهراني؛ بأن مشاركة الفرع جاءت بقيادة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني؛ بمسيرة لانطلاق صيف الباحة بدءاً من دوار الشهداء مروراً بمتنزه الأمير حسام بالقيم إلى غابة رغدان إلى موقع الاحتفال، وسط وجود القيادة الميدانية وخمس فرق إسعافية و25 من الفرق التطوعية متطوعين ومتطوعات بموقع الاحتفال.

تأتي مشاركة الهلال الأحمر ضمن جهوده الدائمة ووجوده المستمر في كل الفعاليات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,194
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,040
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,629
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,948

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة