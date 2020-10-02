روسيا تسجل 9412 إصابة بكورونا و 186وفاة
إجمالي عدد المتعافين من الفيروس970,296
سجلت روسيا 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 186 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 1194643 إصابة بفيروس كورونا و 21077 وفاة .
روسيا
فيروس كورونا الجديد
وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 6054 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 970,296.
روسيا تسجل 9412 إصابة بكورونا و 186وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-02
سجلت روسيا 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 186 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 1194643 إصابة بفيروس كورونا و 21077 وفاة .
وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 6054 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 970,296.
02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
02:19 PM
روسيا تسجل 9412 إصابة بكورونا و 186وفاة
إجمالي عدد المتعافين من الفيروس970,296
سجلت روسيا 9412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 186 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقًا لهذه المعطيات إلى 1194643 إصابة بفيروس كورونا و 21077 وفاة .
وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة بلغ 6054 ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 970,296.