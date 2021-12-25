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قدم 692 بلاغًا ووثق مئات الصور.. أمين جازان يُكرم "راصد التشوه البصري"

مثال رائع للمواطن جسده "هيثم بن بكري".. مخالفات وطرق متهالكة ومساهمات

ضرب الشاب هيثم بن محمد بكري، مثلًا رائعًا في التعاون مع الجهات الخدمية لرصد الحفريات والمخالفات والطرقات المتهالكة بمنطقة جازان؛ حيث وثق بعدسة جواله المئات من الصور للتشوهات البصرية، وقدم 692 بلاغًا لأمانة جازان تم التعامل معها جميعًا.

من جانبه كرم أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، المواطن "بكري"، مثنيًا على جهوده ومساهمته في تحسين المشهد الحضري بمدينة جازان، من خلال تقديمه لـ692 بلاغًا، ويعد هذا الرقم الأعلى على مستوى المنطقة في تقديم البلاغات.

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قدم 692 بلاغًا ووثق مئات الصور.. أمين جازان يُكرم "راصد التشوه البصري"
سبق

ضرب الشاب هيثم بن محمد بكري، مثلًا رائعًا في التعاون مع الجهات الخدمية لرصد الحفريات والمخالفات والطرقات المتهالكة بمنطقة جازان؛ حيث وثق بعدسة جواله المئات من الصور للتشوهات البصرية، وقدم 692 بلاغًا لأمانة جازان تم التعامل معها جميعًا.

من جانبه كرم أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، المواطن "بكري"، مثنيًا على جهوده ومساهمته في تحسين المشهد الحضري بمدينة جازان، من خلال تقديمه لـ692 بلاغًا، ويعد هذا الرقم الأعلى على مستوى المنطقة في تقديم البلاغات.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
06:14 PM

قدم 692 بلاغًا ووثق مئات الصور.. أمين جازان يُكرم "راصد التشوه البصري"

مثال رائع للمواطن جسده "هيثم بن بكري".. مخالفات وطرق متهالكة ومساهمات

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فهد كاملي - جازان
4
2,929

ضرب الشاب هيثم بن محمد بكري، مثلًا رائعًا في التعاون مع الجهات الخدمية لرصد الحفريات والمخالفات والطرقات المتهالكة بمنطقة جازان؛ حيث وثق بعدسة جواله المئات من الصور للتشوهات البصرية، وقدم 692 بلاغًا لأمانة جازان تم التعامل معها جميعًا.

من جانبه كرم أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، المواطن "بكري"، مثنيًا على جهوده ومساهمته في تحسين المشهد الحضري بمدينة جازان، من خلال تقديمه لـ692 بلاغًا، ويعد هذا الرقم الأعلى على مستوى المنطقة في تقديم البلاغات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,862
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,957
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,571
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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