رونالدينهو وراموس وجوشوا ولينجارد يشاركون في مبادرة لاعبون بلا حدود

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، عن مشاركة مجموعة من أشهر نجوم عالم كرة القدم والرياضة في المواجهات الودية التشويقية لبطولة FIFA21 أولى بطولات منافسات النخبة ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود"، الحدث الخيري الأكبر عالميًّا في الرياضة الإلكترونية.

وسيكون الجمهور العالمي على موعد مع الأجواء الحماسية الخاصة حين يواجه الأسطورة البرازيلية ونجم كرة القدم العالمية رونالدينهو، خصمه نجم الكرة الإسبانية ونادي ريال مدريد سيرجيو راموس، ليعيدا إحياء العديد من اللحظات الكروية التي لا تنسى بينهما في كلاسيكو الأرض عندما كان يلعب البرازيلي لفريق برشلونة.

وكان النجم البرازيلي هو مَن أشعل شرارة التحدي الأولى حين قام بتوجيه تغريدة من حسابه عبر تويتر يسترجع فيها ذكريات إحدى ليالي الكلاسيكو الإسباني الكبير عام 2007 من خلال صورة تعكس تفوقه على خصمه، ليقوم النجم الإسباني بالرد بتغريدة استعرض فيها إحدى صور احتفالات النادي الملكي مع جماهيره بلقب ذلك الموسم في شوارع العاصمة مدريد.

ولاقت المحادثة تغطية إعلامية واسعة من قِبَل أبرز جهات الإعلام الرياضي العالمية، بالإضافة إلى عشاق ومحبي النجمين العالميين، ليقوم القائمون على مبادرة "لاعبون بلا حدود" بتوجيه دعوة لهما للمشاركة في مواجهة خيرية افتراضية في لعبة FIFA21 للمساهمة بالتبرع بمبلغ 50.000 دولار لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حول العالم.

وتستمر المتعة والإثارة بمشاركة المزيد من النجوم العالميين؛ حيث سيشهد الجمهور موقعة إنجليزية خالصة حين يواجه أحد شخصيات طور “Volta” في لعبة FIFA21 وحامل لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل الإنجليزي آنثوني جوشوا، مواطنه نجم الكرة الإنجليزية ونادي مانشستر يونايتد جيسي لينجارد.

وتعتبر هذه المواجهات الودية التشويقية جزءًا من المواجهات التنافسية التي ستقام بين نخبة لاعبي ومحترفي العالم في لعبة FIFA21 حيث يشارك أكثر من 30 لاعب من أفضل محترفي اللعبة الشهيرة للمشاركة في أولى منافسات النخبة ضمن مبادرة "لاعبون بلا حدود" والتي ستنطلق يوم السبت الموافق 19 يونيو وتستمر لمدة 3 أيام.

وسيتنافس اللاعبون للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها المالية الخيرية التي تبلغ 1.5 مليون دولار من مجموع جوائز مبادرة لاعبون بلا حدود التي تصل إلى 10 ملايين دولار، يعود ريعها بالكامل لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)؛ حيث سيتم منح المبالغ لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي بدوره سيقوم بتقديمها للجهات الخيرية العالمية مثل: "اليونيسف"، و"دايركت ريليف"، و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين"، و"الهيئة الطبية الدولية" من أجل توفير اللقاح للدول المحتاجة حول العالم.

وتعليقًا على مشاركته في الحدث الخيري العالمي، قال البرازيلي رونالدينهو: "يستمر تأثير جائحة فيروس كورونا على الكثير من الأفراد في جميع أنحاء العالم وبالأخص في البرازيل. وتعتبر "لاعبون بلا حدود" فرصة رائعة لمحبي الألعاب الإلكترونية للاجتماع معًا ودعم الجهات الخيرية لمكافحة انتشار هذا الفيروس وتوفير اللقاح لمن يحتاجه. أنا متحمس لمواجهة سيرجيو راموس والمشاركة مع بقية النجوم".

في حين قال بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل- الإنجليزي آنثوني جوشوا: "أنا من محبي لعبة FIFA21 مثل الملايين من الأشخاص حول العالم، لقد أتاحت الألعاب الإلكترونية الفرصة للتواصل مع أصدقائنا في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد. مجتمع الرياضة الإلكترونية يمتلك تأثيرًا واسعًا ومن الرائع أن يتحد لدعم هدف خيري من خلال "لاعبون بلا حدود". لقد حظي جيسي لينجارد بموسم مميز على أرض الملعب وأتطلع لمواجهته في العالم الافتراضي".

وينضم لقائمة نجوم عالم كرة القدم والرياضة المشاركين في المواجهات الودية التشويقية، اثنان من أشهر صانعي المحتوى في لعبة FIFA21 وهما "Bateson87" و"Zweback" حيث سيفتتحان المواجهات التي يبلغ مجموع جوائزها 50.000 دولار يوم السبت في الساعة 1:00م بتوقيت السعودية، في حين تقام مواجهة رونالدينهو وراموس يوم الأحد في الساعة 1:00م بتوقيت السعودية، وتقام مواجهة جوشوا ولينجارد في اليوم الذي يليه في الساعة 1:00م بتوقيت السعودية.