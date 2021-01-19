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شاهد.. أمير الرياض عن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: خبرة ودقة في العمل التكريمي

قال: أثبتت وجودها على المستوى الجيد وهذا بلا شك له دور كبير على الوطن والمواطن

عبّر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عن سعادته برعاية حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن المناسبة تنم عن خبرة ودقة في العمل التكريمي الذي نسعى اليه جميعاً.

وأضاف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وفق مقطع فيديو، نشره اليوم حساب الجائزة على تويتر: ما سمعناه اليوم مفيد جداً وأرجو أن يوفقوا في العطاءات الجيدة، وأن يكونوا خير خدمة لخير شعب وبلد.. أرجو لهم التوفيق والسداد، وشرف لي أن أنوب عن خادم الحرمين، في حضور هذه المناسبة الوطنية العزيزة".

يُذكر أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة.

وقال أمير منطقة الرياض، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: الجائزة أثبتت وجودها على المستوى الجيد. وهذا -بلا شك- له دور كبير على مستوى الوطن والمواطن؛ فأرجو -إن شاء الله- أن يوفَّقوا، وواجب لها أن تُشرَك وتُعطَى، وأرجو لها التوفيق، إن شاء الله".

وفي سياق ذي صلة ينطلق اليوم الملتقى الخامس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي؛ ويستمر يومين، يتضمن في يومه الأول (7) أوراق عمل، وهي: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ودورها في تعزيز رحلة التميز المؤسسي، وجائزة التميز الحكومي العربي، إلى جانب ورقة عمل حول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.. تجربة في العمليات والخدمات والمنتجات.

وسيشهد اليوم أيضاً عدداً من أوراق العمل، وهي: "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. تجربة في إدارة الأزمات والمخاطر"، و"مركز المعلومات الوطني.. تجربة أثناء جائحة كورونا"، و"أثر نماذج التميز في أداء المنظمات.. تجربة أرامكو السعودية"، وأخيراً ورقة عمل بعنوان "الإستراتيجية الوطنية للجودة ونماذج التميز في الخدمات والمنتجات".

ويستعرض الملتقى غداً وفي يومه الثاني، تجارب وطنية في مجال التميز المؤسسي، وهي تجربة مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى أوراق عمل بعنوان "القيادة الإدارية بجامعة الملك فيصل"، و"المركز الطبي الدولي.. التخطيط الإستراتيجي"، و"شركة العبيكان لفنون الطباعة.. إمكانية المنشآت الصغيرة من تحقيق التميز"، و"شركة المياه الوطنية.. تجربة إدارة التغيير"، وأخيراً ورقة عمل بعنوان "مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية تجربة المسؤولية الاجتماعية".

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير الرياض عن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: خبرة ودقة في العمل التكريمي
سبق

عبّر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عن سعادته برعاية حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن المناسبة تنم عن خبرة ودقة في العمل التكريمي الذي نسعى اليه جميعاً.

وأضاف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وفق مقطع فيديو، نشره اليوم حساب الجائزة على تويتر: ما سمعناه اليوم مفيد جداً وأرجو أن يوفقوا في العطاءات الجيدة، وأن يكونوا خير خدمة لخير شعب وبلد.. أرجو لهم التوفيق والسداد، وشرف لي أن أنوب عن خادم الحرمين، في حضور هذه المناسبة الوطنية العزيزة".

يُذكر أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة.

وقال أمير منطقة الرياض، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: الجائزة أثبتت وجودها على المستوى الجيد. وهذا -بلا شك- له دور كبير على مستوى الوطن والمواطن؛ فأرجو -إن شاء الله- أن يوفَّقوا، وواجب لها أن تُشرَك وتُعطَى، وأرجو لها التوفيق، إن شاء الله".

وفي سياق ذي صلة ينطلق اليوم الملتقى الخامس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي؛ ويستمر يومين، يتضمن في يومه الأول (7) أوراق عمل، وهي: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ودورها في تعزيز رحلة التميز المؤسسي، وجائزة التميز الحكومي العربي، إلى جانب ورقة عمل حول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.. تجربة في العمليات والخدمات والمنتجات.

وسيشهد اليوم أيضاً عدداً من أوراق العمل، وهي: "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. تجربة في إدارة الأزمات والمخاطر"، و"مركز المعلومات الوطني.. تجربة أثناء جائحة كورونا"، و"أثر نماذج التميز في أداء المنظمات.. تجربة أرامكو السعودية"، وأخيراً ورقة عمل بعنوان "الإستراتيجية الوطنية للجودة ونماذج التميز في الخدمات والمنتجات".

ويستعرض الملتقى غداً وفي يومه الثاني، تجارب وطنية في مجال التميز المؤسسي، وهي تجربة مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى أوراق عمل بعنوان "القيادة الإدارية بجامعة الملك فيصل"، و"المركز الطبي الدولي.. التخطيط الإستراتيجي"، و"شركة العبيكان لفنون الطباعة.. إمكانية المنشآت الصغيرة من تحقيق التميز"، و"شركة المياه الوطنية.. تجربة إدارة التغيير"، وأخيراً ورقة عمل بعنوان "مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية تجربة المسؤولية الاجتماعية".

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
11:00 AM

شاهد.. أمير الرياض عن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: خبرة ودقة في العمل التكريمي

قال: أثبتت وجودها على المستوى الجيد وهذا بلا شك له دور كبير على الوطن والمواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبّر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، عن سعادته برعاية حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً أن المناسبة تنم عن خبرة ودقة في العمل التكريمي الذي نسعى اليه جميعاً.

وأضاف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وفق مقطع فيديو، نشره اليوم حساب الجائزة على تويتر: ما سمعناه اليوم مفيد جداً وأرجو أن يوفقوا في العطاءات الجيدة، وأن يكونوا خير خدمة لخير شعب وبلد.. أرجو لهم التوفيق والسداد، وشرف لي أن أنوب عن خادم الحرمين، في حضور هذه المناسبة الوطنية العزيزة".

يُذكر أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس، حفل تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الخامسة.

وقال أمير منطقة الرياض، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: الجائزة أثبتت وجودها على المستوى الجيد. وهذا -بلا شك- له دور كبير على مستوى الوطن والمواطن؛ فأرجو -إن شاء الله- أن يوفَّقوا، وواجب لها أن تُشرَك وتُعطَى، وأرجو لها التوفيق، إن شاء الله".

وفي سياق ذي صلة ينطلق اليوم الملتقى الخامس لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي؛ ويستمر يومين، يتضمن في يومه الأول (7) أوراق عمل، وهي: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة ودورها في تعزيز رحلة التميز المؤسسي، وجائزة التميز الحكومي العربي، إلى جانب ورقة عمل حول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.. تجربة في العمليات والخدمات والمنتجات.

وسيشهد اليوم أيضاً عدداً من أوراق العمل، وهي: "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. تجربة في إدارة الأزمات والمخاطر"، و"مركز المعلومات الوطني.. تجربة أثناء جائحة كورونا"، و"أثر نماذج التميز في أداء المنظمات.. تجربة أرامكو السعودية"، وأخيراً ورقة عمل بعنوان "الإستراتيجية الوطنية للجودة ونماذج التميز في الخدمات والمنتجات".

ويستعرض الملتقى غداً وفي يومه الثاني، تجارب وطنية في مجال التميز المؤسسي، وهي تجربة مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى أوراق عمل بعنوان "القيادة الإدارية بجامعة الملك فيصل"، و"المركز الطبي الدولي.. التخطيط الإستراتيجي"، و"شركة العبيكان لفنون الطباعة.. إمكانية المنشآت الصغيرة من تحقيق التميز"، و"شركة المياه الوطنية.. تجربة إدارة التغيير"، وأخيراً ورقة عمل بعنوان "مؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية تجربة المسؤولية الاجتماعية".

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