النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"موسم الرياض" يكسر التوقعات ويدفع العاصمة لصدارة المدفوعات السعودية

حجوزات الفنادق مرتفعة بـ 100 ألف سائح وأكثر من 5 ملایین زائر

تجاوز موسم الریاض حاجز التوقعات الاقتصادیة، وأسهم فـي تحقیق جذب سیاحي، هو الأضخم مـن نوعه محلیًّا؛ إذ حققت نسـبة حجوزات الفنادق نسبة إشغال مـرتفعة للغاية، وغیر معهودة؛ وذلك مـع وصول الموسم لـ 100 ألف سائح و5 ملایین و600 ألف زائر حتى مـساء أمس الأول الخـمیس، وذلـك وفـقًا لرئـیس مجـلس إدارة الهـیئة الـعامة لـلترفـیه، المسـتشار تـركـي بـن عـبدالـمحسن آل الشـیخ؛ الأمر الـذي انــعكس عــلى إغــلاق مــقار الــفعالــیات بــعد وصــولها للحــد الأقــصى مــن قــدرتـها الاستیعابیة.

وعلى الرغـم من تـفضیل الـزوار الدفـع الـنقدي فـقد أظهـر إحـصاء رسـمي للشـبكة الـسعودیـة لـلمدفـوعـات "مـدى" انـتعاشـًا لـلعملیات الـمالـیة فـي مـدیـنة الـریـاض بـأكثر مـن ٣٣٣ ألـف عـملیة عـبر ٢٠١ ألـف بـطاقـة بـنكیة خـلال مـوسـم الـریـاض فـي أكـتوبـر الـماضـي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ ملیون ریال، نفَّذ ٥٪ من عملیاتها زوار من خارج السعودية.

وأكد رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للترفیه أن الـموسـم الأقـوى ینفذه ٢٨٠ شـركـة سـعودیـة بقوة 24 ألـف وظیفة مـوسـمیة، إضـافـة لأكثر مـن 22 ألـف وظیفة جزئیة بمقابل مادي.

وأكد المستشار الاقتصادي، الدكتور عامر الحسيني، أن موسم الرياض مشروع وطني، له أبعاد اجتماعية واقتصادية، وهو إحدى أدوات القوة الناعمة السعودية التي تظهر للعالم مدى الفرص الاستثمارية والمشاركة مع الشركات العالمية التي تؤدي إلى تعزيز توطين صناعة الترفيه والسياحة في السعودية.. وهي من الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية الموارد المالية من القطاعات المنتجة، بما يسهم أيضًا في خلق الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة، التي يكون لها دور كبير في صقل مهارات الشباب، وتعزيز قدراتهم الوظيفية.

ورأى "الحسيني" أن الظهور السعودي على خارطة الفعاليات العالمية من خلال استضافة فعاليات دولية، وإظهار الموروث الوطني، له دور في تعزيز علاقاتنا بالدول، بانفتاح سيسمح للسائحين بالتعرف على الثقافة الوطنية السعودية الأصيلة، وتعزيز أوجه الشراكات بين الشعوب.

موسم الرياض فعاليات موسم الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"موسم الرياض" يكسر التوقعات ويدفع العاصمة لصدارة المدفوعات السعودية
سبق

تجاوز موسم الریاض حاجز التوقعات الاقتصادیة، وأسهم فـي تحقیق جذب سیاحي، هو الأضخم مـن نوعه محلیًّا؛ إذ حققت نسـبة حجوزات الفنادق نسبة إشغال مـرتفعة للغاية، وغیر معهودة؛ وذلك مـع وصول الموسم لـ 100 ألف سائح و5 ملایین و600 ألف زائر حتى مـساء أمس الأول الخـمیس، وذلـك وفـقًا لرئـیس مجـلس إدارة الهـیئة الـعامة لـلترفـیه، المسـتشار تـركـي بـن عـبدالـمحسن آل الشـیخ؛ الأمر الـذي انــعكس عــلى إغــلاق مــقار الــفعالــیات بــعد وصــولها للحــد الأقــصى مــن قــدرتـها الاستیعابیة.

وعلى الرغـم من تـفضیل الـزوار الدفـع الـنقدي فـقد أظهـر إحـصاء رسـمي للشـبكة الـسعودیـة لـلمدفـوعـات "مـدى" انـتعاشـًا لـلعملیات الـمالـیة فـي مـدیـنة الـریـاض بـأكثر مـن ٣٣٣ ألـف عـملیة عـبر ٢٠١ ألـف بـطاقـة بـنكیة خـلال مـوسـم الـریـاض فـي أكـتوبـر الـماضـي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ ملیون ریال، نفَّذ ٥٪ من عملیاتها زوار من خارج السعودية.

وأكد رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للترفیه أن الـموسـم الأقـوى ینفذه ٢٨٠ شـركـة سـعودیـة بقوة 24 ألـف وظیفة مـوسـمیة، إضـافـة لأكثر مـن 22 ألـف وظیفة جزئیة بمقابل مادي.

وأكد المستشار الاقتصادي، الدكتور عامر الحسيني، أن موسم الرياض مشروع وطني، له أبعاد اجتماعية واقتصادية، وهو إحدى أدوات القوة الناعمة السعودية التي تظهر للعالم مدى الفرص الاستثمارية والمشاركة مع الشركات العالمية التي تؤدي إلى تعزيز توطين صناعة الترفيه والسياحة في السعودية.. وهي من الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية الموارد المالية من القطاعات المنتجة، بما يسهم أيضًا في خلق الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة، التي يكون لها دور كبير في صقل مهارات الشباب، وتعزيز قدراتهم الوظيفية.

ورأى "الحسيني" أن الظهور السعودي على خارطة الفعاليات العالمية من خلال استضافة فعاليات دولية، وإظهار الموروث الوطني، له دور في تعزيز علاقاتنا بالدول، بانفتاح سيسمح للسائحين بالتعرف على الثقافة الوطنية السعودية الأصيلة، وتعزيز أوجه الشراكات بين الشعوب.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
09:54 PM

"موسم الرياض" يكسر التوقعات ويدفع العاصمة لصدارة المدفوعات السعودية

حجوزات الفنادق مرتفعة بـ 100 ألف سائح وأكثر من 5 ملایین زائر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,504

تجاوز موسم الریاض حاجز التوقعات الاقتصادیة، وأسهم فـي تحقیق جذب سیاحي، هو الأضخم مـن نوعه محلیًّا؛ إذ حققت نسـبة حجوزات الفنادق نسبة إشغال مـرتفعة للغاية، وغیر معهودة؛ وذلك مـع وصول الموسم لـ 100 ألف سائح و5 ملایین و600 ألف زائر حتى مـساء أمس الأول الخـمیس، وذلـك وفـقًا لرئـیس مجـلس إدارة الهـیئة الـعامة لـلترفـیه، المسـتشار تـركـي بـن عـبدالـمحسن آل الشـیخ؛ الأمر الـذي انــعكس عــلى إغــلاق مــقار الــفعالــیات بــعد وصــولها للحــد الأقــصى مــن قــدرتـها الاستیعابیة.

وعلى الرغـم من تـفضیل الـزوار الدفـع الـنقدي فـقد أظهـر إحـصاء رسـمي للشـبكة الـسعودیـة لـلمدفـوعـات "مـدى" انـتعاشـًا لـلعملیات الـمالـیة فـي مـدیـنة الـریـاض بـأكثر مـن ٣٣٣ ألـف عـملیة عـبر ٢٠١ ألـف بـطاقـة بـنكیة خـلال مـوسـم الـریـاض فـي أكـتوبـر الـماضـي بـمبلغ تجاوز ١٥٦ ملیون ریال، نفَّذ ٥٪ من عملیاتها زوار من خارج السعودية.

وأكد رئیس مجلس إدارة الهیئة العامة للترفیه أن الـموسـم الأقـوى ینفذه ٢٨٠ شـركـة سـعودیـة بقوة 24 ألـف وظیفة مـوسـمیة، إضـافـة لأكثر مـن 22 ألـف وظیفة جزئیة بمقابل مادي.

وأكد المستشار الاقتصادي، الدكتور عامر الحسيني، أن موسم الرياض مشروع وطني، له أبعاد اجتماعية واقتصادية، وهو إحدى أدوات القوة الناعمة السعودية التي تظهر للعالم مدى الفرص الاستثمارية والمشاركة مع الشركات العالمية التي تؤدي إلى تعزيز توطين صناعة الترفيه والسياحة في السعودية.. وهي من الفرص الكبيرة التي يمكن استثمارها من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنمية الموارد المالية من القطاعات المنتجة، بما يسهم أيضًا في خلق الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة، التي يكون لها دور كبير في صقل مهارات الشباب، وتعزيز قدراتهم الوظيفية.

ورأى "الحسيني" أن الظهور السعودي على خارطة الفعاليات العالمية من خلال استضافة فعاليات دولية، وإظهار الموروث الوطني، له دور في تعزيز علاقاتنا بالدول، بانفتاح سيسمح للسائحين بالتعرف على الثقافة الوطنية السعودية الأصيلة، وتعزيز أوجه الشراكات بين الشعوب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,972
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,081
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,478
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,739

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة