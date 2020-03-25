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فيديو لأحد مواليد المملكة المقيمين حاليًا بأمريكا: تمنيت أني سعودي

قال: الدولة انحازت للإنسان.. هنيئًا لكم بخادم الحرمين وولي العهد

أشاد الشاب يوسف الحداد أحد مواليد السعودية ومقيم حاليًا بالولايات المتحدة، بالإجراءات الاحترازية والجهود الكبيرة لقيادة وحكومة المملكة في الحفاظ على المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا.

ولفت "الحداد" في مقطع فيديو غلّفه صدق المشاعر تجاه بلده الأم، إلى أن الإشادة العالمية بما قامت به المملكة من إجراءات صحية واجتماعية واقتصادية لمنع تفشي فيروس كورونا، تدعو للفخر والاعتزاز؛ لكون أهمية علاج المواطن والمقيم وصحته من الأولويات لدى القيادة، وأهمهما في هذه الأزمة.

وتابع: من خلال أزمة فيروس كورونا تمنيت أمنيتين؛ الأولى أنه أكون حاليًا بين أهلي وأصدقائي في المملكة، والأخرى أن أكون مواطنًا سعوديًّا نظرًا لما تقوم به السعودية من احترازات كبيرة صحية واجتماعية في مواجهة عدم تفشي فيروس كورونا تدعو للفخر والاعتزاز.

وأضاف "الحداد" أن قرارات الاحترازات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها المملكة من الطراز الأول وكأنها تقول للمواطن: لا تشيل هم عملك وشغلك وراتبك، كل هذا الأمر في مأمن، فقط التزام بالإجراءات المحددة لمنع تفشي فيروس كورونا؛ كاشفًا عن أن هذا الأمر يدعو للفخر والاعتزاز بهذا الوطن.

وأكمل "الحداد": لو ألقينا نظرة على بعض دول العالم المتقدمة التي أصيبت بفيروس كورونا؛ سنجدها قد انحازت للأمور الاقتصادية والشخصية على حساب صحة الإنسان؛ بعكس الأمر الذي فعلته المملكة؛ حيث وضعت أهمية الإنسان في الأولوية بالعناية والاهتمام؛ بغض النظر عن أي أمور أخرى.

وقال: هنيئًا لكم يا أبناء المملكة العربية السعودية وكل من يعيش على أرضها، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظها الله- لما يبذلانه من جهود كبيرة.

فيروس كورونا الجديد مواليد السعودية الولايات المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو لأحد مواليد المملكة المقيمين حاليًا بأمريكا: تمنيت أني سعودي
سبق

أشاد الشاب يوسف الحداد أحد مواليد السعودية ومقيم حاليًا بالولايات المتحدة، بالإجراءات الاحترازية والجهود الكبيرة لقيادة وحكومة المملكة في الحفاظ على المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا.

ولفت "الحداد" في مقطع فيديو غلّفه صدق المشاعر تجاه بلده الأم، إلى أن الإشادة العالمية بما قامت به المملكة من إجراءات صحية واجتماعية واقتصادية لمنع تفشي فيروس كورونا، تدعو للفخر والاعتزاز؛ لكون أهمية علاج المواطن والمقيم وصحته من الأولويات لدى القيادة، وأهمهما في هذه الأزمة.

وتابع: من خلال أزمة فيروس كورونا تمنيت أمنيتين؛ الأولى أنه أكون حاليًا بين أهلي وأصدقائي في المملكة، والأخرى أن أكون مواطنًا سعوديًّا نظرًا لما تقوم به السعودية من احترازات كبيرة صحية واجتماعية في مواجهة عدم تفشي فيروس كورونا تدعو للفخر والاعتزاز.

وأضاف "الحداد" أن قرارات الاحترازات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها المملكة من الطراز الأول وكأنها تقول للمواطن: لا تشيل هم عملك وشغلك وراتبك، كل هذا الأمر في مأمن، فقط التزام بالإجراءات المحددة لمنع تفشي فيروس كورونا؛ كاشفًا عن أن هذا الأمر يدعو للفخر والاعتزاز بهذا الوطن.

وأكمل "الحداد": لو ألقينا نظرة على بعض دول العالم المتقدمة التي أصيبت بفيروس كورونا؛ سنجدها قد انحازت للأمور الاقتصادية والشخصية على حساب صحة الإنسان؛ بعكس الأمر الذي فعلته المملكة؛ حيث وضعت أهمية الإنسان في الأولوية بالعناية والاهتمام؛ بغض النظر عن أي أمور أخرى.

وقال: هنيئًا لكم يا أبناء المملكة العربية السعودية وكل من يعيش على أرضها، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظها الله- لما يبذلانه من جهود كبيرة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:59 AM

فيديو لأحد مواليد المملكة المقيمين حاليًا بأمريكا: تمنيت أني سعودي

قال: الدولة انحازت للإنسان.. هنيئًا لكم بخادم الحرمين وولي العهد

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سعود الدعجاني - جدة
32
46,322

أشاد الشاب يوسف الحداد أحد مواليد السعودية ومقيم حاليًا بالولايات المتحدة، بالإجراءات الاحترازية والجهود الكبيرة لقيادة وحكومة المملكة في الحفاظ على المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا.

ولفت "الحداد" في مقطع فيديو غلّفه صدق المشاعر تجاه بلده الأم، إلى أن الإشادة العالمية بما قامت به المملكة من إجراءات صحية واجتماعية واقتصادية لمنع تفشي فيروس كورونا، تدعو للفخر والاعتزاز؛ لكون أهمية علاج المواطن والمقيم وصحته من الأولويات لدى القيادة، وأهمهما في هذه الأزمة.

وتابع: من خلال أزمة فيروس كورونا تمنيت أمنيتين؛ الأولى أنه أكون حاليًا بين أهلي وأصدقائي في المملكة، والأخرى أن أكون مواطنًا سعوديًّا نظرًا لما تقوم به السعودية من احترازات كبيرة صحية واجتماعية في مواجهة عدم تفشي فيروس كورونا تدعو للفخر والاعتزاز.

وأضاف "الحداد" أن قرارات الاحترازات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها المملكة من الطراز الأول وكأنها تقول للمواطن: لا تشيل هم عملك وشغلك وراتبك، كل هذا الأمر في مأمن، فقط التزام بالإجراءات المحددة لمنع تفشي فيروس كورونا؛ كاشفًا عن أن هذا الأمر يدعو للفخر والاعتزاز بهذا الوطن.

وأكمل "الحداد": لو ألقينا نظرة على بعض دول العالم المتقدمة التي أصيبت بفيروس كورونا؛ سنجدها قد انحازت للأمور الاقتصادية والشخصية على حساب صحة الإنسان؛ بعكس الأمر الذي فعلته المملكة؛ حيث وضعت أهمية الإنسان في الأولوية بالعناية والاهتمام؛ بغض النظر عن أي أمور أخرى.

وقال: هنيئًا لكم يا أبناء المملكة العربية السعودية وكل من يعيش على أرضها، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظها الله- لما يبذلانه من جهود كبيرة.

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