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الأمن البيئي يضبط 4 مخالفين بالمدينة المنورة.. نقلوا الرمال وجرفوا التربة

4 جرافات و5 شاحنات تعود ملكياتها لمواطن ويعمل عليها مقيمون باكستانيون

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.


وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (4) جرافات و(5) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين الباكستانية والبنجلادشية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ "999" و"996" في جميع مناطق المملكة، والرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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الأمن البيئي يضبط 4 مخالفين بالمدينة المنورة.. نقلوا الرمال وجرفوا التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.


وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (4) جرافات و(5) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين الباكستانية والبنجلادشية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ "999" و"996" في جميع مناطق المملكة، والرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
01:50 PM

الأمن البيئي يضبط 4 مخالفين بالمدينة المنورة.. نقلوا الرمال وجرفوا التربة

4 جرافات و5 شاحنات تعود ملكياتها لمواطن ويعمل عليها مقيمون باكستانيون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة المدينة المنورة.


وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (4) جرافات و(5) شاحنات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطن، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين الباكستانية والبنجلادشية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ "999" و"996" في جميع مناطق المملكة، والرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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