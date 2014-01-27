هزات أرضية متتالية بقوة 4 درجات تضرب مقاطعة غرناطة الإسبانية

أثارت الرعب لدى السكان الذين تركوا منازلهم وفروا إلى الشوارع

شهدت مقاطعة غرناطة الإسبانية هزات أرضية متتالية، الليلة الماضية، بلغت قوتها أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر؛ ما أثار الرعب لدى السكان الذين تركوا منازلهم وفروا إلى الشوارع.

وطبقاً لوسائل إعلام إسبانية أن أرض غرناطة عادت لتهتز مجدّداً بعد الواقعة الأولى يوم السبت الماضي، بتسجيل أربع هزات أرضية متتالية بلغت أقواها، 4.3 على مقياس ريختر.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز؛ على "تويتر": "ضربت عدة هزات أرضية غرناطة مرة أخرى الليلة.. الآن نحتاج إلى التزام الهدوء واتباع تعليمات خدمات الطوارئ".

وأثارت الهزات الأرضية هلعاً كبيراً لدى السكان، الذين خرجوا إلى الشوارع والميادين العامة، خوفاً من إمكانية حدوث انهيارات.