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6 آلاف منسوب بأم القرى يتبادلون تهاني العيد عن بعد

تبادل 6 آلاف منسوب بجامعة أم القرى، تهاني وتبريكات العيد عن بُعد، خلال الحفل الذي نظمته وشارك به أعضاء هيئة التدريس، والموظفون، والطلاب والطالبات.

وهنأ رئيس الجامعة أ.د.عبدالله بافيل، خلال حفل المعايدة السنوي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- بعيد الفطر المبارك.

كما قدم معاليه التهنئة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، مثمنًا الجهود التي بذلوها في نشر العلم عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية أثناء تعليق الدراسة؛ حفاظًا على صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد (COVID-19).

وتضمَنت فقرات الحفل رسائل تهنئة ومعايدة من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمنسوبين بمناسبة العيد، وشاهد الحضور خلال الحفل عروض فنية مختلفة.

فيما احتفل شطر الطالبات، بمشاركة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي حيث هنأت وكيلات العمادات والكليات والأقسام وعضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات.

واعتبرت الدكتورة الخولي خلال حفل المعايدة الافتراضي، أن التباعد الاجتماعي الذي فرضته الجائحة في التحول الكامل لرحلة العمل والتعليم عن بُعد، جاء لتلبية الواجب الوطني واستشعار المسؤولية المجتمعية، فيما حرص البرنامج الخاص بالمعايدة على استعراض مشاعر المبتعثات بحلول عيد الفطر عقب وصولهن إلى المملكة، كما جسَّدت فقرات الحفل مظاهر العيد في الماضي عبر مداخلات ورسائل بثتها المنسوبات لاستعادة بعضًا من ملامح الذاكرة المكية القديمة في استقبال المهنئين بالعيد.

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6 آلاف منسوب بأم القرى يتبادلون تهاني العيد عن بعد
سبق

تبادل 6 آلاف منسوب بجامعة أم القرى، تهاني وتبريكات العيد عن بُعد، خلال الحفل الذي نظمته وشارك به أعضاء هيئة التدريس، والموظفون، والطلاب والطالبات.

وهنأ رئيس الجامعة أ.د.عبدالله بافيل، خلال حفل المعايدة السنوي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- بعيد الفطر المبارك.

كما قدم معاليه التهنئة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، مثمنًا الجهود التي بذلوها في نشر العلم عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية أثناء تعليق الدراسة؛ حفاظًا على صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد (COVID-19).

وتضمَنت فقرات الحفل رسائل تهنئة ومعايدة من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمنسوبين بمناسبة العيد، وشاهد الحضور خلال الحفل عروض فنية مختلفة.

فيما احتفل شطر الطالبات، بمشاركة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي حيث هنأت وكيلات العمادات والكليات والأقسام وعضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات.

واعتبرت الدكتورة الخولي خلال حفل المعايدة الافتراضي، أن التباعد الاجتماعي الذي فرضته الجائحة في التحول الكامل لرحلة العمل والتعليم عن بُعد، جاء لتلبية الواجب الوطني واستشعار المسؤولية المجتمعية، فيما حرص البرنامج الخاص بالمعايدة على استعراض مشاعر المبتعثات بحلول عيد الفطر عقب وصولهن إلى المملكة، كما جسَّدت فقرات الحفل مظاهر العيد في الماضي عبر مداخلات ورسائل بثتها المنسوبات لاستعادة بعضًا من ملامح الذاكرة المكية القديمة في استقبال المهنئين بالعيد.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
07:50 PM

6 آلاف منسوب بأم القرى يتبادلون تهاني العيد عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبادل 6 آلاف منسوب بجامعة أم القرى، تهاني وتبريكات العيد عن بُعد، خلال الحفل الذي نظمته وشارك به أعضاء هيئة التدريس، والموظفون، والطلاب والطالبات.

وهنأ رئيس الجامعة أ.د.عبدالله بافيل، خلال حفل المعايدة السنوي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- بعيد الفطر المبارك.

كما قدم معاليه التهنئة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة، مثمنًا الجهود التي بذلوها في نشر العلم عن بُعد من خلال المنصات الإلكترونية أثناء تعليق الدراسة؛ حفاظًا على صحة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد (COVID-19).

وتضمَنت فقرات الحفل رسائل تهنئة ومعايدة من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمنسوبين بمناسبة العيد، وشاهد الحضور خلال الحفل عروض فنية مختلفة.

فيما احتفل شطر الطالبات، بمشاركة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي حيث هنأت وكيلات العمادات والكليات والأقسام وعضوات هيئة التدريس والموظفات والطالبات.

واعتبرت الدكتورة الخولي خلال حفل المعايدة الافتراضي، أن التباعد الاجتماعي الذي فرضته الجائحة في التحول الكامل لرحلة العمل والتعليم عن بُعد، جاء لتلبية الواجب الوطني واستشعار المسؤولية المجتمعية، فيما حرص البرنامج الخاص بالمعايدة على استعراض مشاعر المبتعثات بحلول عيد الفطر عقب وصولهن إلى المملكة، كما جسَّدت فقرات الحفل مظاهر العيد في الماضي عبر مداخلات ورسائل بثتها المنسوبات لاستعادة بعضًا من ملامح الذاكرة المكية القديمة في استقبال المهنئين بالعيد.

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