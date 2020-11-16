بـ 3012 حالة جديدة .. "كورونا" يرتفع بإصاباته في المغرب إلى 296189

الفيروس أنهى حياة 71 مريضًا في 24 ساعة

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3012 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 296189 مصابًا.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الاثنين)، أنها سجلت 71 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 4850.





وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 243359.