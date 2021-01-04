النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

8011 مستفيداً من خدمات وحدة جراحة المخ والأعصاب بمحايل العام

منذ تشغيلها في يناير 2019

نجحت وحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى محايل العام، في تقديم خدماتها لـ8011 مستفيداً، منذ بدء العمل بالوحدة في يناير 2019، وحتى تاريخه.

وذكرت "صحة عسير" أن الفريق الطبي بالوحدة أجرى 188 عملية جراحية؛ محققاً العديد من الإنجازات الطبية والتي شملت عمليات "جراحة العمود الفقري، وجراحة رضوض الرأس، والتشوهات الخلقية للأطفال".

وتُعد الوحدة من الوحدات المهمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بمستشفى محايل العام.

جراحة المخ والأعصاب مستشفى محايل العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
8011 مستفيداً من خدمات وحدة جراحة المخ والأعصاب بمحايل العام
سبق

نجحت وحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى محايل العام، في تقديم خدماتها لـ8011 مستفيداً، منذ بدء العمل بالوحدة في يناير 2019، وحتى تاريخه.

وذكرت "صحة عسير" أن الفريق الطبي بالوحدة أجرى 188 عملية جراحية؛ محققاً العديد من الإنجازات الطبية والتي شملت عمليات "جراحة العمود الفقري، وجراحة رضوض الرأس، والتشوهات الخلقية للأطفال".

وتُعد الوحدة من الوحدات المهمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بمستشفى محايل العام.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
04:55 PM

8011 مستفيداً من خدمات وحدة جراحة المخ والأعصاب بمحايل العام

منذ تشغيلها في يناير 2019

A A A
بندر آل عوض - الرياض
0
314

نجحت وحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى محايل العام، في تقديم خدماتها لـ8011 مستفيداً، منذ بدء العمل بالوحدة في يناير 2019، وحتى تاريخه.

وذكرت "صحة عسير" أن الفريق الطبي بالوحدة أجرى 188 عملية جراحية؛ محققاً العديد من الإنجازات الطبية والتي شملت عمليات "جراحة العمود الفقري، وجراحة رضوض الرأس، والتشوهات الخلقية للأطفال".

وتُعد الوحدة من الوحدات المهمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بمستشفى محايل العام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,865
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,590

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة