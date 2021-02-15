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شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بلغت قيمة المسروقات ما يقارب 50000 ريال.. وأُحيلوا إلى النيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر؛ لارتكابهم سرقات عدة من المنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وبلغت قيمة المسروقات ما يقارب (50000) خمسين ألف ريال.

وقد جرى إيقاف الجناة، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.

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شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر؛ لارتكابهم سرقات عدة من المنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وبلغت قيمة المسروقات ما يقارب (50000) خمسين ألف ريال.

وقد جرى إيقاف الجناة، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
01:55 AM
اخر تعديل
15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
02:10 AM

شرطة جدة تقبض على ثلاثة مواطنين ارتكبوا سرقات عدة من المنازل

بلغت قيمة المسروقات ما يقارب 50000 ريال.. وأُحيلوا إلى النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على ثلاثة مواطنين في العقدَيْن الرابع والخامس من العمر؛ لارتكابهم سرقات عدة من المنازل بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته. وبلغت قيمة المسروقات ما يقارب (50000) خمسين ألف ريال.

وقد جرى إيقاف الجناة، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم لفرع النيابة العامة.

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