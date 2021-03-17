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شاهد.. لحظة تدمير زورق مفخخ يتبع للمليشيا الحوثية قبل هجوم "مقابل الصليف"

رصد مقطع فيديو لحظة تدمير طيران "التحالف" لزورق مفخخ يتبع للمليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم مقابل الصليف.

وكان "التحالف" أوضح آنذاك أن المليشيا تتخذ "اتفاق ستوكهولم" مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة، مبينًا استمرار المليشيا الحوثية في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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شاهد.. لحظة تدمير زورق مفخخ يتبع للمليشيا الحوثية قبل هجوم "مقابل الصليف"
سبق

رصد مقطع فيديو لحظة تدمير طيران "التحالف" لزورق مفخخ يتبع للمليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم مقابل الصليف.

وكان "التحالف" أوضح آنذاك أن المليشيا تتخذ "اتفاق ستوكهولم" مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة، مبينًا استمرار المليشيا الحوثية في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
07:14 PM

شاهد.. لحظة تدمير زورق مفخخ يتبع للمليشيا الحوثية قبل هجوم "مقابل الصليف"

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
4,330

رصد مقطع فيديو لحظة تدمير طيران "التحالف" لزورق مفخخ يتبع للمليشيا الحوثية قبل تنفيذ عملية هجوم مقابل الصليف.

وكان "التحالف" أوضح آنذاك أن المليشيا تتخذ "اتفاق ستوكهولم" مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة، مبينًا استمرار المليشيا الحوثية في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

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