مرسيدس – بنز الفئة S- تحصد جائزة أفضل سيارة فاخرة في المملكة

بناءً على تصنيف "بي آر أرابيا" المتخصصة في قطاع السيارات في السوق السعودي

مجدداً تؤكد سيارة الفئة S من مرسيدس – بنز تسيدها فئة السيارات الفارهة بتميز، بعد أن حصدت جائزة أفضل سيارة فاخرة في المملكة العربية السعودية بناءً على تصنيف جائزة بي آر أرابيا المتخصصة في قطاع السيارات في السوق السعودي، حيث تم تسليم الجائزة في الحفل الذي أقيم في مدينة جدة برعاية الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وحضور المهندس فيصل أبو شوشة رئيس اللجنة الوطنية للسيارات، والدكتور وليد قطان رئيس اللجنة العليا للجائزة، والتي تسلمها مدير التسويق والتطوير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة.

وقال باسم ولي عقب تسلم الجائزة: "نعتز في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات بأن نكون وكلاء للعلامة التجارية الأولى في العالم في صناعة السيارات؛ مرسيدس – بنز والتي تقدم مجموعة متنوعة من السيارات المتميزة والتي يأتي على رأسها سيارة الفئة S ذات المكانة الرفيعة عالمياً بين كافة السيارات الفارهة، فهي أيقونة ثابتة لهذه الفئة بفضل روعة تصاميمها التي تحافظ على خطوط العراقة وتمزجها مع روح العصر المتجددة".

وأضاف: "نحرص على التعامل بشكل خاص مع هذه التحفة الفنية وعملائها؛ عبر تقديم أفضل خدمة ممكنة لهم خصوصًا فيما يتعلق بجوانب ما بعد البيع التي نوليها عناية فائقة لأننا ننظر إليها بأنها أساس العلاقة المستدامة التي نحرص عليها مع عملائنا".