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تعرّف على مبادرة "ويكي دوّن" السعودية للنشر في موسوعة "ويكيبيديا"

"العمري" لـ"سبق": أطلقتها "الدارة" وتهدف لرفع نسبة المقالات العربية

اختتم مشروع "ويكي دوّن" التابع لـ"دارة الملك عبدالعزيز" مبادرة تغذية المحتوى العربي بالموسوعة العالمية "ويكيبيديا" حيث استطاع ترجمة 42 مقالاً من الإنجليزية للعربية؛ بهدف إثراء المحتوى العربي بشكلٍ علمي ذي تأثير، والرفع من عدد المقالات العربية التي لا تتجاوز 13% من إجمالي اللغات الأخرى.

ونُفِّذت "المبادرة" بالتعاون مع قسم اللغات والترجمة بجامعة طيبة، بإشراف الدكتور "وليد بن بليهش العمري"، ومثّل "المشروع" المحرّرة "ريم نايف"، ومن ويكبيديا بلاد الشام المحرّر "علاء نجار"، بالإضافة لعددٌ من محرّري وإداري الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" ونشِرت المقالات بعد إجازتها وتصحيحها من قِبل مشرفي المبادرة.

من جانبه، أكد المشرف على مشروع "ويكي دوّن" الدكتور "زهير الشهري" لـ"سبق" أن المبادرة تَهدف إلى إثراء المحتوى السعودي والعربي والإسلامي في الموسوعة الحرة ويكيبيديا، وتنوّعت موضوعاته، ما بين "التاريخ، الحضارة، التراث، المعالم، الأعلام والسير".

وأضاف الدكتور "الشهري" أن عدد مقالات اللغة العربية لا يتجاوز 13% من إجمالي مقالات اللغات الأخرى كما يقابل كل مليون ونصف ناطق باللغة العربية، محرر واحد وتعتبر المقالات المرتبطة بالمملكة العربية السعودية قليلة جداً مقارنة بغيرها من دول العالم.

وأشار "الشهري" إلى أن المشروع يهدف لإبراز تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي ونشر مواد تعليمية رقمية عن تاريخ وحضارة السعودية، وتأصيل المواد الرقمية المنشورة عن تاريخها، والعمل على تصحيح حالات المغالطات والتزييف عن تاريخها.

مشروع ويكي دوّن دارة الملك عبدالعزيز مبادرة تغذية المحتوى العربي بالموسوعة العالمية ويكيبيديا

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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تعرّف على مبادرة "ويكي دوّن" السعودية للنشر في موسوعة "ويكيبيديا"
سبق

اختتم مشروع "ويكي دوّن" التابع لـ"دارة الملك عبدالعزيز" مبادرة تغذية المحتوى العربي بالموسوعة العالمية "ويكيبيديا" حيث استطاع ترجمة 42 مقالاً من الإنجليزية للعربية؛ بهدف إثراء المحتوى العربي بشكلٍ علمي ذي تأثير، والرفع من عدد المقالات العربية التي لا تتجاوز 13% من إجمالي اللغات الأخرى.

ونُفِّذت "المبادرة" بالتعاون مع قسم اللغات والترجمة بجامعة طيبة، بإشراف الدكتور "وليد بن بليهش العمري"، ومثّل "المشروع" المحرّرة "ريم نايف"، ومن ويكبيديا بلاد الشام المحرّر "علاء نجار"، بالإضافة لعددٌ من محرّري وإداري الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" ونشِرت المقالات بعد إجازتها وتصحيحها من قِبل مشرفي المبادرة.

من جانبه، أكد المشرف على مشروع "ويكي دوّن" الدكتور "زهير الشهري" لـ"سبق" أن المبادرة تَهدف إلى إثراء المحتوى السعودي والعربي والإسلامي في الموسوعة الحرة ويكيبيديا، وتنوّعت موضوعاته، ما بين "التاريخ، الحضارة، التراث، المعالم، الأعلام والسير".

وأضاف الدكتور "الشهري" أن عدد مقالات اللغة العربية لا يتجاوز 13% من إجمالي مقالات اللغات الأخرى كما يقابل كل مليون ونصف ناطق باللغة العربية، محرر واحد وتعتبر المقالات المرتبطة بالمملكة العربية السعودية قليلة جداً مقارنة بغيرها من دول العالم.

وأشار "الشهري" إلى أن المشروع يهدف لإبراز تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي ونشر مواد تعليمية رقمية عن تاريخ وحضارة السعودية، وتأصيل المواد الرقمية المنشورة عن تاريخها، والعمل على تصحيح حالات المغالطات والتزييف عن تاريخها.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
03:58 PM

تعرّف على مبادرة "ويكي دوّن" السعودية للنشر في موسوعة "ويكيبيديا"

"العمري" لـ"سبق": أطلقتها "الدارة" وتهدف لرفع نسبة المقالات العربية

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عمر السبيعي - الرياض
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اختتم مشروع "ويكي دوّن" التابع لـ"دارة الملك عبدالعزيز" مبادرة تغذية المحتوى العربي بالموسوعة العالمية "ويكيبيديا" حيث استطاع ترجمة 42 مقالاً من الإنجليزية للعربية؛ بهدف إثراء المحتوى العربي بشكلٍ علمي ذي تأثير، والرفع من عدد المقالات العربية التي لا تتجاوز 13% من إجمالي اللغات الأخرى.

ونُفِّذت "المبادرة" بالتعاون مع قسم اللغات والترجمة بجامعة طيبة، بإشراف الدكتور "وليد بن بليهش العمري"، ومثّل "المشروع" المحرّرة "ريم نايف"، ومن ويكبيديا بلاد الشام المحرّر "علاء نجار"، بالإضافة لعددٌ من محرّري وإداري الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" ونشِرت المقالات بعد إجازتها وتصحيحها من قِبل مشرفي المبادرة.

من جانبه، أكد المشرف على مشروع "ويكي دوّن" الدكتور "زهير الشهري" لـ"سبق" أن المبادرة تَهدف إلى إثراء المحتوى السعودي والعربي والإسلامي في الموسوعة الحرة ويكيبيديا، وتنوّعت موضوعاته، ما بين "التاريخ، الحضارة، التراث، المعالم، الأعلام والسير".

وأضاف الدكتور "الشهري" أن عدد مقالات اللغة العربية لا يتجاوز 13% من إجمالي مقالات اللغات الأخرى كما يقابل كل مليون ونصف ناطق باللغة العربية، محرر واحد وتعتبر المقالات المرتبطة بالمملكة العربية السعودية قليلة جداً مقارنة بغيرها من دول العالم.

وأشار "الشهري" إلى أن المشروع يهدف لإبراز تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي والعمل على ردم الفجوة بين المستخدمين السعوديين للشبكة العنكبوتية ونسبة المحتوى الرقمي ونشر مواد تعليمية رقمية عن تاريخ وحضارة السعودية، وتأصيل المواد الرقمية المنشورة عن تاريخها، والعمل على تصحيح حالات المغالطات والتزييف عن تاريخها.

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