النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

نصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين كافة من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا)، وعامة المجتمع، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وأكدت أن جميع التطعيمات متوافرة في المراكز الصحية، وأن التطعيم آمن، ومجاني، ولا توجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم. لافتة إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد كوفيد١٩، وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضحت "الصحة" أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، مع أهمية الحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.

وتهدف "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية
سبق

نصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين كافة من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا)، وعامة المجتمع، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وأكدت أن جميع التطعيمات متوافرة في المراكز الصحية، وأن التطعيم آمن، ومجاني، ولا توجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم. لافتة إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد كوفيد١٩، وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضحت "الصحة" أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، مع أهمية الحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.

وتهدف "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
08:27 PM

"الصحة" تنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,675

نصحت "الصحة" المواطنين والمقيمين كافة من الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا)، وعامة المجتمع، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، وأكدت أن جميع التطعيمات متوافرة في المراكز الصحية، وأن التطعيم آمن، ومجاني، ولا توجد له آثار جانبية تذكر، وأثبت نجاعته لسنين طويلة في جميع دول العالم. لافتة إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يقي من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد كوفيد١٩، وإنما يقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضحت "الصحة" أن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنُّب الأماكن المزدحمة، مع أهمية الحرص على غسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.

وتهدف "الصحة" من خلال هذه الحملة إلى زيادة عدد المطعمين من خلال المراكز الصحية، وخفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,193
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,653
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,382
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,659

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة