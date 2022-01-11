ارتفاع بأسعار النفط.. وبرنت عند 81.32 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.72%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء في ترقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن معدل الفائدة، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

ويدلي "باول" بشهادته أمام مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، تزامنًا مع تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن المركزي الأمريكي قد يبدأ في رفع الفائدة في موعد أسرع من المتوقع.

وقال "رافيندرا راو" رئيس أبحاث السلع لدى "كوتاك سيكيورتيز" Kotak Securities في تصريحات لوكالة "رويترز": إن زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تتسبب في مخاوف بشأن الطلب على الخام، لأن القيود تؤثر على التنقل؛ وبالتالي على مستويات الطلب على الوقود.

وأضاف: "ومع ذلك، فعلى الرغم من الزيادة الحادة في الحالات؛ لم تتجه أي من الاقتصادات الكبرى نحو تطبيق إجراءات إغلاق مشددة"؛ مشيرًا إلى أن وضع الفيروس والمسائل المرتبطة بالمعروض وكذلك الاتجاهات في أسواق الأسهم سوف تكون عوامل أساسية في التأثير على الاتجاهات في أسواق النفط على المدى القصير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.56% إلى 81.32 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.72% مسجلة 78.79 دولارًا للبرميل.