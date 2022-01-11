النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع بأسعار النفط.. وبرنت عند 81.32 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.72%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء في ترقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن معدل الفائدة، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

ويدلي "باول" بشهادته أمام مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، تزامنًا مع تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن المركزي الأمريكي قد يبدأ في رفع الفائدة في موعد أسرع من المتوقع.

وقال "رافيندرا راو" رئيس أبحاث السلع لدى "كوتاك سيكيورتيز" Kotak Securities في تصريحات لوكالة "رويترز": إن زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تتسبب في مخاوف بشأن الطلب على الخام، لأن القيود تؤثر على التنقل؛ وبالتالي على مستويات الطلب على الوقود.

وأضاف: "ومع ذلك، فعلى الرغم من الزيادة الحادة في الحالات؛ لم تتجه أي من الاقتصادات الكبرى نحو تطبيق إجراءات إغلاق مشددة"؛ مشيرًا إلى أن وضع الفيروس والمسائل المرتبطة بالمعروض وكذلك الاتجاهات في أسواق الأسهم سوف تكون عوامل أساسية في التأثير على الاتجاهات في أسواق النفط على المدى القصير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.56% إلى 81.32 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.72% مسجلة 78.79 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ارتفاع بأسعار النفط.. وبرنت عند 81.32 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء في ترقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن معدل الفائدة، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

ويدلي "باول" بشهادته أمام مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، تزامنًا مع تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن المركزي الأمريكي قد يبدأ في رفع الفائدة في موعد أسرع من المتوقع.

وقال "رافيندرا راو" رئيس أبحاث السلع لدى "كوتاك سيكيورتيز" Kotak Securities في تصريحات لوكالة "رويترز": إن زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تتسبب في مخاوف بشأن الطلب على الخام، لأن القيود تؤثر على التنقل؛ وبالتالي على مستويات الطلب على الوقود.

وأضاف: "ومع ذلك، فعلى الرغم من الزيادة الحادة في الحالات؛ لم تتجه أي من الاقتصادات الكبرى نحو تطبيق إجراءات إغلاق مشددة"؛ مشيرًا إلى أن وضع الفيروس والمسائل المرتبطة بالمعروض وكذلك الاتجاهات في أسواق الأسهم سوف تكون عوامل أساسية في التأثير على الاتجاهات في أسواق النفط على المدى القصير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.56% إلى 81.32 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.72% مسجلة 78.79 دولارًا للبرميل.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
10:35 AM

ارتفاع بأسعار النفط.. وبرنت عند 81.32 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.72%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
74

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء في ترقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشأن معدل الفائدة، ومع متابعة آخر مستجدات جائحة "كورونا".

ويدلي "باول" بشهادته أمام مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، تزامنًا مع تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن المركزي الأمريكي قد يبدأ في رفع الفائدة في موعد أسرع من المتوقع.

وقال "رافيندرا راو" رئيس أبحاث السلع لدى "كوتاك سيكيورتيز" Kotak Securities في تصريحات لوكالة "رويترز": إن زيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" تتسبب في مخاوف بشأن الطلب على الخام، لأن القيود تؤثر على التنقل؛ وبالتالي على مستويات الطلب على الوقود.

وأضاف: "ومع ذلك، فعلى الرغم من الزيادة الحادة في الحالات؛ لم تتجه أي من الاقتصادات الكبرى نحو تطبيق إجراءات إغلاق مشددة"؛ مشيرًا إلى أن وضع الفيروس والمسائل المرتبطة بالمعروض وكذلك الاتجاهات في أسواق الأسهم سوف تكون عوامل أساسية في التأثير على الاتجاهات في أسواق النفط على المدى القصير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.56% إلى 81.32 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.72% مسجلة 78.79 دولارًا للبرميل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,420
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,382
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,738
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة