"الفيصل" يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية ويستعرض خطط شهر رمضان
أكد ضرورة توحيد الجهود والجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن
رأس أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اجتماع اللجنة، والذي تخلله استعراض خطط الجهات خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الفيصل ضرورة توحيد الجهود وتضافرها ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامتهم .
وقدمت وزارة الحج والعمرة خلال اجتماع اللجنة خطتها لموسم رمضان، والتي تتضمن رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة.
وحددت الوزارة ضوابط أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام المتمثلة في منح التصاريح للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين، وحجز التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، وعرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق "توكلنا".
"الفيصل" يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية ويستعرض خطط شهر رمضان
هادي العصيميسبق2021-04-07
رأس أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اجتماع اللجنة، والذي تخلله استعراض خطط الجهات خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الفيصل ضرورة توحيد الجهود وتضافرها ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامتهم .
وقدمت وزارة الحج والعمرة خلال اجتماع اللجنة خطتها لموسم رمضان، والتي تتضمن رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة.
وحددت الوزارة ضوابط أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام المتمثلة في منح التصاريح للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين، وحجز التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، وعرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق "توكلنا".
07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
02:20 PM
"الفيصل" يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية ويستعرض خطط شهر رمضان
أكد ضرورة توحيد الجهود والجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن
رأس أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اجتماع اللجنة، والذي تخلله استعراض خطط الجهات خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الفيصل ضرورة توحيد الجهود وتضافرها ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامتهم .
وقدمت وزارة الحج والعمرة خلال اجتماع اللجنة خطتها لموسم رمضان، والتي تتضمن رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة.
وحددت الوزارة ضوابط أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام المتمثلة في منح التصاريح للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين، وحجز التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، وعرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق "توكلنا".