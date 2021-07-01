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إزاحة الستار عن تمثال الأميرة الراحلة ديانا في عيد ميلادها الستين

بحضور ابنَيْها وليام وهاري

أزاح دوق كامبريدج، الأمير وليام، ودوق ساسكس، الأمير هاري، الخميس؛ الستار عن تمثال لأمهما ديانا أميرة ويلز، فيما كان سيصبح عيد ميلادها الستون.

وهذا الحدث هو الظهور الأول لوليام وهاري معًا منذ جنازة دوق إدنبرة في أبريل.

وينتصب التمثال، الذي تم إعداده بتكليف من الأخوين في عام 2017، في حديقة (سانكن غاردن)، التي أعيد تصميمها في قصر كنزنغتون؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

وقال الأميران وقتها: إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر "على التفكير في حياتها وإرثها".

ووصل هاري، الذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته دوقة ساسكس وطفليه، إلى بريطانيا الأسبوع الماضي من أجل استكمال إجراءات الحجر الصحي قبل حدث اليوم الخميس.

شوهدت صور لإحياء ذكرى الأميرة ديانا خارج قصر كنزنغتون الخميس.

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إزاحة الستار عن تمثال الأميرة الراحلة ديانا في عيد ميلادها الستين
سبق

أزاح دوق كامبريدج، الأمير وليام، ودوق ساسكس، الأمير هاري، الخميس؛ الستار عن تمثال لأمهما ديانا أميرة ويلز، فيما كان سيصبح عيد ميلادها الستون.

وهذا الحدث هو الظهور الأول لوليام وهاري معًا منذ جنازة دوق إدنبرة في أبريل.

وينتصب التمثال، الذي تم إعداده بتكليف من الأخوين في عام 2017، في حديقة (سانكن غاردن)، التي أعيد تصميمها في قصر كنزنغتون؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

وقال الأميران وقتها: إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر "على التفكير في حياتها وإرثها".

ووصل هاري، الذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته دوقة ساسكس وطفليه، إلى بريطانيا الأسبوع الماضي من أجل استكمال إجراءات الحجر الصحي قبل حدث اليوم الخميس.

شوهدت صور لإحياء ذكرى الأميرة ديانا خارج قصر كنزنغتون الخميس.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
06:13 PM

إزاحة الستار عن تمثال الأميرة الراحلة ديانا في عيد ميلادها الستين

بحضور ابنَيْها وليام وهاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أزاح دوق كامبريدج، الأمير وليام، ودوق ساسكس، الأمير هاري، الخميس؛ الستار عن تمثال لأمهما ديانا أميرة ويلز، فيما كان سيصبح عيد ميلادها الستون.

وهذا الحدث هو الظهور الأول لوليام وهاري معًا منذ جنازة دوق إدنبرة في أبريل.

وينتصب التمثال، الذي تم إعداده بتكليف من الأخوين في عام 2017، في حديقة (سانكن غاردن)، التي أعيد تصميمها في قصر كنزنغتون؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

وقال الأميران وقتها: إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر "على التفكير في حياتها وإرثها".

ووصل هاري، الذي يعيش في الولايات المتحدة مع زوجته دوقة ساسكس وطفليه، إلى بريطانيا الأسبوع الماضي من أجل استكمال إجراءات الحجر الصحي قبل حدث اليوم الخميس.

شوهدت صور لإحياء ذكرى الأميرة ديانا خارج قصر كنزنغتون الخميس.

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