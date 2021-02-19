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"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

استعرضت دور الجهات الحكومية في تمكين المستثمرين والشركات للدخول بالقطاع

نظم مكتب الرؤية السعودية اليابانية 2030 ومنظمة التجارة اليابانية DRC ممثلة بالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ وليد بن خالد السليمان، ندوة حول "صناعة السياحة وفرص الأعمال في المملكة".

وفي التفاصيل، شارك في الندوة أكثر من 200 شركة وجهة حكومية يابانية مهتمة بالاستثمار في القطاع السياحي، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للسياحة في المملكة.

واستعرضت DRC نتائج الدراسة التي قدمتها لصالح منظمة التجارة اليابانية والتي تضمنت الاهتمام الذي أولته رؤية المملكة 2030 للقطاع السياحي ودور الجهات الحكومية في تمكين المستثمرين والشركات للدخول في هذا القطاع، بالإضافة إلى إبراز المؤشرات الإحصائية لحجم السوق والفرق الواعدة للاستثمار.

واستعرض التقرير أبرز الوجهات والمقومات السياحية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية.

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"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"
سبق

نظم مكتب الرؤية السعودية اليابانية 2030 ومنظمة التجارة اليابانية DRC ممثلة بالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ وليد بن خالد السليمان، ندوة حول "صناعة السياحة وفرص الأعمال في المملكة".

وفي التفاصيل، شارك في الندوة أكثر من 200 شركة وجهة حكومية يابانية مهتمة بالاستثمار في القطاع السياحي، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للسياحة في المملكة.

واستعرضت DRC نتائج الدراسة التي قدمتها لصالح منظمة التجارة اليابانية والتي تضمنت الاهتمام الذي أولته رؤية المملكة 2030 للقطاع السياحي ودور الجهات الحكومية في تمكين المستثمرين والشركات للدخول في هذا القطاع، بالإضافة إلى إبراز المؤشرات الإحصائية لحجم السوق والفرق الواعدة للاستثمار.

واستعرض التقرير أبرز الوجهات والمقومات السياحية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
12:03 AM

"الرؤية السعودية اليابانية" تعقد ندوة حول "صناعة السياحة والفرص الواعدة بالمملكة"

استعرضت دور الجهات الحكومية في تمكين المستثمرين والشركات للدخول بالقطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم مكتب الرؤية السعودية اليابانية 2030 ومنظمة التجارة اليابانية DRC ممثلة بالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ وليد بن خالد السليمان، ندوة حول "صناعة السياحة وفرص الأعمال في المملكة".

وفي التفاصيل، شارك في الندوة أكثر من 200 شركة وجهة حكومية يابانية مهتمة بالاستثمار في القطاع السياحي، وذلك بمشاركة الهيئة العامة للسياحة في المملكة.

واستعرضت DRC نتائج الدراسة التي قدمتها لصالح منظمة التجارة اليابانية والتي تضمنت الاهتمام الذي أولته رؤية المملكة 2030 للقطاع السياحي ودور الجهات الحكومية في تمكين المستثمرين والشركات للدخول في هذا القطاع، بالإضافة إلى إبراز المؤشرات الإحصائية لحجم السوق والفرق الواعدة للاستثمار.

واستعرض التقرير أبرز الوجهات والمقومات السياحية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية.

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