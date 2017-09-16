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مكة المكرمة.. ضبط حوش عشوائي لتربية وذبح الدواجن المريضة

أمانة العاصمة المقدسة شددت على أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية

نجحت بلدية الشرائع الفرعية في ضبط حوش عشوائي يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن بلدية الشرائع الفرعية ضبطت حوشًا عشوائيًا يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها، وفق ما هو مصرح لها من قِبَل البلدية، مع أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة.

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مكة المكرمة.. ضبط حوش عشوائي لتربية وذبح الدواجن المريضة
سبق

نجحت بلدية الشرائع الفرعية في ضبط حوش عشوائي يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن بلدية الشرائع الفرعية ضبطت حوشًا عشوائيًا يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها، وفق ما هو مصرح لها من قِبَل البلدية، مع أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
12:47 AM

مكة المكرمة.. ضبط حوش عشوائي لتربية وذبح الدواجن المريضة

أمانة العاصمة المقدسة شددت على أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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نجحت بلدية الشرائع الفرعية في ضبط حوش عشوائي يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن بلدية الشرائع الفرعية ضبطت حوشًا عشوائيًا يتم بداخله تربية وذبح الدواجن المريضة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.


وشددت أمانة العاصمة المقدسة على ضرورة أن تزاول جميع المنشآت الغذائية أنشطتها، وفق ما هو مصرح لها من قِبَل البلدية، مع أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية اللازمة.

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