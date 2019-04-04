لمسة وفاء.. معلمة تُحاكي تضحيات جنودنا بمجسمات وصور في تبوك

عبر معرض نظّمته قدّمت فيه أعمالها وطالباتها على شاشة عرض بتيماء

نظّمت معلمة في محافظة تيماء، معرضًا حمل عنوان "جنودنا البواسل" لشهداء الواجب، عرضت فيه مشاركات من أعمالها وأعمال طالباتها في ثانوية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تيماء، وعكس المعرض التضحيات التي قدّمها جنودنا البواسل في الدفاع عن هذا الوطن، وتَضَمّن المعرض الذي أعدته المعلمة نشمية بشير العنزي للمرة الرابعة، على شاشة عرض قدمت من خلاله لزوار المعرض من أهالي المحافظة فيلمًا وثائقيًّا يحكي مسيرة وطن، والإنجازات الكبيرة التي تمت خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة تبوك، والتي أعلن عنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ضمن رؤية السعودية 2030.

واحتوى المعرض على مجسمات تحاكي ما يقوم به الجنود على الحدود وعلى لوحات حملت صورًا لشهداء الوطن وأسمائهم من مختلف مناطق المملكة، تذكيرًا بمن ضحوا بأنفسهم دفاعًا عن الوطن ومقدساته.

وقد أعرب زوار المعرض عن فخرهم واعتزازهم بالدور الذي يقوم به جنودنا الأبطال في الحد الجنوبي؛ مشيدين بدور المعلمة "العنزي" التي تنظم المعرض للمرة الرابعة وفاء وتقديرًا منها لشهداء الوطن، وتذكيرًا بالملاحم البطولية التي يقوم بها الجنود البواسل من أجل الدين ثم الحفاظ على أمن هذا الوطن المعطاء، ثم سطر الزوار كلمات على لوحة أُعِدت لذلك، تضمنت رسائل شكر لأبطالنا في الحد الجنوبي ولإدارة المدرسة والمعلمة على إقامتهم لهذا المعرض.