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ولي العهد يبحث مع "كوشنر" استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن الفلسطيني والإسرائيلي

بحثا الشراكة بين البلدَيْن وأهمية تعزيزها في المجالات كافة

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصًا ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن، الفلسطيني والإسرائيلي؛ لتحقيق السلام العادل والدائم.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يبحث مع "كوشنر" استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن الفلسطيني والإسرائيلي
سبق

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصًا ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن، الفلسطيني والإسرائيلي؛ لتحقيق السلام العادل والدائم.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
11:52 PM
اخر تعديل
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
12:18 AM

ولي العهد يبحث مع "كوشنر" استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن الفلسطيني والإسرائيلي

بحثا الشراكة بين البلدَيْن وأهمية تعزيزها في المجالات كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدَيْن الصديقَيْن، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصًا ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليَّيْن.

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبَيْن، الفلسطيني والإسرائيلي؛ لتحقيق السلام العادل والدائم.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

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