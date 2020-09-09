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ولي العهد يطمئن على صحة أمير الكويت ويتلقى اتصالاً من وزير الدفاع الياباني

بحث مع "تارو كونو" قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لسلامة الملاحة البحرية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، متمنيًا له دوام الصحة وموفور العافية.

وأعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعلى ما عبَّر عنه من صادق الدعاء، متمنيًا لسموه موفور الصحة والعافية.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين السعودية واليابان.

كما تم بحث قضايا الأمن الإقليمي، والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يطمئن على صحة أمير الكويت ويتلقى اتصالاً من وزير الدفاع الياباني
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، متمنيًا له دوام الصحة وموفور العافية.

وأعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعلى ما عبَّر عنه من صادق الدعاء، متمنيًا لسموه موفور الصحة والعافية.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين السعودية واليابان.

كما تم بحث قضايا الأمن الإقليمي، والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
12:15 AM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:30 AM

ولي العهد يطمئن على صحة أمير الكويت ويتلقى اتصالاً من وزير الدفاع الياباني

بحث مع "تارو كونو" قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لسلامة الملاحة البحرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بأخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشقيقة.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال على صحة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، متمنيًا له دوام الصحة وموفور العافية.

وأعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي العهد على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعلى ما عبَّر عنه من صادق الدعاء، متمنيًا لسموه موفور الصحة والعافية.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا من وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين السعودية واليابان.

كما تم بحث قضايا الأمن الإقليمي، والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.

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