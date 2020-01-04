"المديميغ": فعاليات بحرية متنوعة بانتظار زوَّار جازان ضمن "شتوي 2020"

وكيل الإمارة تجوَّل على مقار الفعاليات بالكورنيش الجنوبي

أكد عبدالله بن صالح المديمغ، وكيل إمارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ12، أن هناك تنوعًا متميزًا لمهرجان العام الحالي. مفيدًا بأن الكورنيش الجنوبي سيشهد مدينة الألعاب المائية، وألعابًا شاطئية للأطفال، واستعراضات لفرق عالمية. كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية فعاليات ترفيهية عائلية، وبرامج استعراضية، ومهرجان التسوق.

جاء ذلك خلال جولته على مقار الفعاليات بالكورنيش الجنوبي. واطلع خلال الجولة على ما تضمه الفعاليات من منطقة الألعاب، ومواقع الجلسات البحرية، وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية. واطمأن مع منظمي الفعاليات على وسائل الأمان كافة المتوافرة لضمان السلامة للمشاركين.

يُشار إلى أن الفعاليات البحرية تبدأ في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًّا ابتداء من يوم غد الأحد من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساء.

من جهة أخرى، تجوَّل وكيل إمارة منطقة جازان بمقر قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، مطلعًا على أعمال تطوير القرية التي نفّذها مجلس التنمية السياحية بجازان بالتعاون مع أمانة المنطقة، التي شملت تطوير مختلف مرافق القرية بزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة شتلات زراعية، وإضافة محال ومرافق خدمية.

ورافق وكيل الإمارة خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، والمدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان عبده بن مناجي قطر.