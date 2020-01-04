النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المديميغ": فعاليات بحرية متنوعة بانتظار زوَّار جازان ضمن "شتوي 2020"

وكيل الإمارة تجوَّل على مقار الفعاليات بالكورنيش الجنوبي

أكد عبدالله بن صالح المديمغ، وكيل إمارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ12، أن هناك تنوعًا متميزًا لمهرجان العام الحالي. مفيدًا بأن الكورنيش الجنوبي سيشهد مدينة الألعاب المائية، وألعابًا شاطئية للأطفال، واستعراضات لفرق عالمية. كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية فعاليات ترفيهية عائلية، وبرامج استعراضية، ومهرجان التسوق.

جاء ذلك خلال جولته على مقار الفعاليات بالكورنيش الجنوبي. واطلع خلال الجولة على ما تضمه الفعاليات من منطقة الألعاب، ومواقع الجلسات البحرية، وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية. واطمأن مع منظمي الفعاليات على وسائل الأمان كافة المتوافرة لضمان السلامة للمشاركين.

يُشار إلى أن الفعاليات البحرية تبدأ في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًّا ابتداء من يوم غد الأحد من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساء.

من جهة أخرى، تجوَّل وكيل إمارة منطقة جازان بمقر قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، مطلعًا على أعمال تطوير القرية التي نفّذها مجلس التنمية السياحية بجازان بالتعاون مع أمانة المنطقة، التي شملت تطوير مختلف مرافق القرية بزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة شتلات زراعية، وإضافة محال ومرافق خدمية.

ورافق وكيل الإمارة خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، والمدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان عبده بن مناجي قطر.

مهرجان جازان الشتوي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"المديميغ": فعاليات بحرية متنوعة بانتظار زوَّار جازان ضمن "شتوي 2020"
سبق

أكد عبدالله بن صالح المديمغ، وكيل إمارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ12، أن هناك تنوعًا متميزًا لمهرجان العام الحالي. مفيدًا بأن الكورنيش الجنوبي سيشهد مدينة الألعاب المائية، وألعابًا شاطئية للأطفال، واستعراضات لفرق عالمية. كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية فعاليات ترفيهية عائلية، وبرامج استعراضية، ومهرجان التسوق.

جاء ذلك خلال جولته على مقار الفعاليات بالكورنيش الجنوبي. واطلع خلال الجولة على ما تضمه الفعاليات من منطقة الألعاب، ومواقع الجلسات البحرية، وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية. واطمأن مع منظمي الفعاليات على وسائل الأمان كافة المتوافرة لضمان السلامة للمشاركين.

يُشار إلى أن الفعاليات البحرية تبدأ في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًّا ابتداء من يوم غد الأحد من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساء.

من جهة أخرى، تجوَّل وكيل إمارة منطقة جازان بمقر قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، مطلعًا على أعمال تطوير القرية التي نفّذها مجلس التنمية السياحية بجازان بالتعاون مع أمانة المنطقة، التي شملت تطوير مختلف مرافق القرية بزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة شتلات زراعية، وإضافة محال ومرافق خدمية.

ورافق وكيل الإمارة خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، والمدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان عبده بن مناجي قطر.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
11:59 PM
اخر تعديل
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
04:46 AM

"المديميغ": فعاليات بحرية متنوعة بانتظار زوَّار جازان ضمن "شتوي 2020"

وكيل الإمارة تجوَّل على مقار الفعاليات بالكورنيش الجنوبي

A A A
فهد كاملي - جازان
1
7,811

أكد عبدالله بن صالح المديمغ، وكيل إمارة منطقة جازان رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان جازان الشتوي الـ12، أن هناك تنوعًا متميزًا لمهرجان العام الحالي. مفيدًا بأن الكورنيش الجنوبي سيشهد مدينة الألعاب المائية، وألعابًا شاطئية للأطفال، واستعراضات لفرق عالمية. كما تحتضن الساحة الشعبية بقرية جازان التراثية فعاليات ترفيهية عائلية، وبرامج استعراضية، ومهرجان التسوق.

جاء ذلك خلال جولته على مقار الفعاليات بالكورنيش الجنوبي. واطلع خلال الجولة على ما تضمه الفعاليات من منطقة الألعاب، ومواقع الجلسات البحرية، وموقع الاستعراضات الفنية المصاحبة للسباقات البحرية. واطمأن مع منظمي الفعاليات على وسائل الأمان كافة المتوافرة لضمان السلامة للمشاركين.

يُشار إلى أن الفعاليات البحرية تبدأ في استقبال زوار المهرجان الشتوي يوميًّا ابتداء من يوم غد الأحد من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساء.

من جهة أخرى، تجوَّل وكيل إمارة منطقة جازان بمقر قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان، مطلعًا على أعمال تطوير القرية التي نفّذها مجلس التنمية السياحية بجازان بالتعاون مع أمانة المنطقة، التي شملت تطوير مختلف مرافق القرية بزيادة المسطحات الخضراء، وزراعة شتلات زراعية، وإضافة محال ومرافق خدمية.

ورافق وكيل الإمارة خلال الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، والمدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجازان عبده بن مناجي قطر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,363
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,730
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,133
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,687

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة