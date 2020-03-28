متحدث التعليم الجامعي: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه
قال: سوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة
قال المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم: إن الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه، وسوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا": هناك مليون و421 ألف محتوى على منصات الجامعات تشمل كل المقررات و133 رسالة ماجستير ودكتوراه تمت مناقشتها عن بُعد في الفترة الماضية.
وتابع: 6 مستشفيات جامعية تم تجهيزها لمكافحة الجائحة بأكثر من 3000 سرير إضافي.
وزارة التعليم
المتحدث باسم التعليم الجامعي
طارق الأحمري
فيروس كورونا الجديد
متحدث التعليم الجامعي: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-28
قال المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم: إن الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه، وسوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا": هناك مليون و421 ألف محتوى على منصات الجامعات تشمل كل المقررات و133 رسالة ماجستير ودكتوراه تمت مناقشتها عن بُعد في الفترة الماضية.
وتابع: 6 مستشفيات جامعية تم تجهيزها لمكافحة الجائحة بأكثر من 3000 سرير إضافي.
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
04:13 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:33 PM
متحدث التعليم الجامعي: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه
قال: سوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة
قال المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم: إن الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه، وسوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا": هناك مليون و421 ألف محتوى على منصات الجامعات تشمل كل المقررات و133 رسالة ماجستير ودكتوراه تمت مناقشتها عن بُعد في الفترة الماضية.
وتابع: 6 مستشفيات جامعية تم تجهيزها لمكافحة الجائحة بأكثر من 3000 سرير إضافي.