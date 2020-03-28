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متحدث التعليم الجامعي: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه

قال: سوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة

قال المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم: إن الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه، وسوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا": هناك مليون و421 ألف محتوى على منصات الجامعات تشمل كل المقررات و133 رسالة ماجستير ودكتوراه تمت مناقشتها عن بُعد في الفترة الماضية.


وتابع: 6 مستشفيات جامعية تم تجهيزها لمكافحة الجائحة بأكثر من 3000 سرير إضافي.

وزارة التعليم المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث التعليم الجامعي: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه
سبق

قال المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم: إن الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه، وسوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا": هناك مليون و421 ألف محتوى على منصات الجامعات تشمل كل المقررات و133 رسالة ماجستير ودكتوراه تمت مناقشتها عن بُعد في الفترة الماضية.


وتابع: 6 مستشفيات جامعية تم تجهيزها لمكافحة الجائحة بأكثر من 3000 سرير إضافي.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
04:13 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:33 PM

متحدث التعليم الجامعي: الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه

قال: سوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
14,790

قال المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، اليوم: إن الحديث عن إنهاء العام الدراسي سابق لأوانه، وسوف يتم الخروج بتصور موحد يضمن كل الأوضاع الراهنة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات "كورونا": هناك مليون و421 ألف محتوى على منصات الجامعات تشمل كل المقررات و133 رسالة ماجستير ودكتوراه تمت مناقشتها عن بُعد في الفترة الماضية.


وتابع: 6 مستشفيات جامعية تم تجهيزها لمكافحة الجائحة بأكثر من 3000 سرير إضافي.

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