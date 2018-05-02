الفيصل يكرم الاتصالات السعودية لدعمها جائزة مكة للتميز

لتحفيز ومكافأة الإنجازات والمبادرات الإبداعية

كرّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، الاتصالات السعودية STC، لرعايتها الإستراتيجية لجائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة، التي تمنح بشكل سنوي، لتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية، بما يعزز روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة.



وتسلم درع التكريم مدير عام الشؤون الإعلامية في الاتصالات السعودية محمد بن راشد أبا الخيل، وذلك في مكتب الأمير خالد الفيصل في الإمارة.

وتأتي رعاية STC كونها تدعم وتشجع العمل المتميز للمؤسسات والأفراد، في كل ما يخدم الوطن.

يشار أن الجائزة تهدف إلى تحفيز ومكافأة الإنجازات المتميزة والمبادرات الإبداعية الرائدة في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في مجالاتها التسعة التي تشمل خدمات الحج والعمرة، والإدارة، والاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والبيئة، والعمران، والتقنية، إلى جانب الخدمات الإنسانية.