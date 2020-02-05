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بالفيديو .. لماذا يفرح الأمريكيون عندما يقتل تمساح حيّة بورمية؟

قالوا: امنحوا تمساحنا جائزة

"امنحوا هذا التمساح جائزة، لقد قتل حيّة بورمية ضخمة"، هكذا عبّر الأمريكيون عن فرحتهم بقيام تمساح أمريكي عملاق بقتل والتهام حيّة بورمية في مستنقعات إيفرجليدز الاستوائية بولاية كاليفورنيا.

وحسب صحيفة "صن سنتينال" المحلية بولاية فلوريدا، فقد نُشر الفيديو يوم الأحد الماضي، على صفحة الحساب الرسمي لـ"حديقة إيفرجليدز الوطنية" على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، ومع الفيديو عبارة تقول: "هذا الثعبان البورمي الغازي لا يقارن بتمساحنا الأمريكي العظيم".

وحسب الصحيفة، يظهر الفيديو تمساح القاطور الذي يعد من الكائنات الطبيعية في البيئة الأمريكية، وهو يقبض بفكيه على حيّة بورمية ليست من هذه البيئة.

وتنقل الصحيفة عن موقع "حديقة إيفرجليدز الوطنية" على "تويتر"، قولها "مع أخبار هذه الثعابين التي تحاول السيطرة على بيئتنا الطبيعية في إيفرجليدز، فإن أملنا في رؤية حيواناتنا الأصلية تتحدّى الدخلاء".

وقالت الصحيفة: إن الزيادة الكبيرة في أعداد الحيّة البورمية في مستنقعات إيفرجليدز تثير قلق الأمريكيين، خاصة بعدما أصبحت خارج السيطرة، لذا يرغب الأمريكيون في التخلص منها، وهذا سر فرحتهم بمشهد التمساح آكل الحيّة.

جديرٌ بالذكر، أن مستنقعات إيفرجليدز، منطقة طبيعية للأراضي الرطبة الاستوائية، تقع في الجزء الجنوبي من ولاية فلوريدا الأمريكية.

تمساح حية بورمية

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بالفيديو .. لماذا يفرح الأمريكيون عندما يقتل تمساح حيّة بورمية؟
سبق

"امنحوا هذا التمساح جائزة، لقد قتل حيّة بورمية ضخمة"، هكذا عبّر الأمريكيون عن فرحتهم بقيام تمساح أمريكي عملاق بقتل والتهام حيّة بورمية في مستنقعات إيفرجليدز الاستوائية بولاية كاليفورنيا.

وحسب صحيفة "صن سنتينال" المحلية بولاية فلوريدا، فقد نُشر الفيديو يوم الأحد الماضي، على صفحة الحساب الرسمي لـ"حديقة إيفرجليدز الوطنية" على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، ومع الفيديو عبارة تقول: "هذا الثعبان البورمي الغازي لا يقارن بتمساحنا الأمريكي العظيم".

وحسب الصحيفة، يظهر الفيديو تمساح القاطور الذي يعد من الكائنات الطبيعية في البيئة الأمريكية، وهو يقبض بفكيه على حيّة بورمية ليست من هذه البيئة.

وتنقل الصحيفة عن موقع "حديقة إيفرجليدز الوطنية" على "تويتر"، قولها "مع أخبار هذه الثعابين التي تحاول السيطرة على بيئتنا الطبيعية في إيفرجليدز، فإن أملنا في رؤية حيواناتنا الأصلية تتحدّى الدخلاء".

وقالت الصحيفة: إن الزيادة الكبيرة في أعداد الحيّة البورمية في مستنقعات إيفرجليدز تثير قلق الأمريكيين، خاصة بعدما أصبحت خارج السيطرة، لذا يرغب الأمريكيون في التخلص منها، وهذا سر فرحتهم بمشهد التمساح آكل الحيّة.

جديرٌ بالذكر، أن مستنقعات إيفرجليدز، منطقة طبيعية للأراضي الرطبة الاستوائية، تقع في الجزء الجنوبي من ولاية فلوريدا الأمريكية.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
01:46 PM

بالفيديو .. لماذا يفرح الأمريكيون عندما يقتل تمساح حيّة بورمية؟

قالوا: امنحوا تمساحنا جائزة

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
9,640

"امنحوا هذا التمساح جائزة، لقد قتل حيّة بورمية ضخمة"، هكذا عبّر الأمريكيون عن فرحتهم بقيام تمساح أمريكي عملاق بقتل والتهام حيّة بورمية في مستنقعات إيفرجليدز الاستوائية بولاية كاليفورنيا.

وحسب صحيفة "صن سنتينال" المحلية بولاية فلوريدا، فقد نُشر الفيديو يوم الأحد الماضي، على صفحة الحساب الرسمي لـ"حديقة إيفرجليدز الوطنية" على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر"، ومع الفيديو عبارة تقول: "هذا الثعبان البورمي الغازي لا يقارن بتمساحنا الأمريكي العظيم".

وحسب الصحيفة، يظهر الفيديو تمساح القاطور الذي يعد من الكائنات الطبيعية في البيئة الأمريكية، وهو يقبض بفكيه على حيّة بورمية ليست من هذه البيئة.

وتنقل الصحيفة عن موقع "حديقة إيفرجليدز الوطنية" على "تويتر"، قولها "مع أخبار هذه الثعابين التي تحاول السيطرة على بيئتنا الطبيعية في إيفرجليدز، فإن أملنا في رؤية حيواناتنا الأصلية تتحدّى الدخلاء".

وقالت الصحيفة: إن الزيادة الكبيرة في أعداد الحيّة البورمية في مستنقعات إيفرجليدز تثير قلق الأمريكيين، خاصة بعدما أصبحت خارج السيطرة، لذا يرغب الأمريكيون في التخلص منها، وهذا سر فرحتهم بمشهد التمساح آكل الحيّة.

جديرٌ بالذكر، أن مستنقعات إيفرجليدز، منطقة طبيعية للأراضي الرطبة الاستوائية، تقع في الجزء الجنوبي من ولاية فلوريدا الأمريكية.

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