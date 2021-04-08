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نجران.. 946 جولة رقابية تغلق منشأتين وتحرر 6 مخالفات

الأمانة: استمرار الرقابة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 946 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجاريتين، إضافة إلى إصدار 6 مخالفات على عدد من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

أمانة منطقة نجران

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نجران.. 946 جولة رقابية تغلق منشأتين وتحرر 6 مخالفات
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 946 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجاريتين، إضافة إلى إصدار 6 مخالفات على عدد من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
10:48 AM

نجران.. 946 جولة رقابية تغلق منشأتين وتحرر 6 مخالفات

الأمانة: استمرار الرقابة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، 946 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجاريتين، إضافة إلى إصدار 6 مخالفات على عدد من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية؛ داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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