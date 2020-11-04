النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة الاتفاق في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"

بمشاركة الثلاثي في التدريبات الجماعية

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتفاق"، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفني رازفان لوشيسكو جملاً فنية وتكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم رازفان المران بمناورة على جزء من الملعب.

وشارك الثلاثي "أمير كردي، مدالله العليان وناصر الدوسري" في التدريبات الجماعية، وستغادر بعثة الفريق غداً عند الساعة (8:30) مساءً إلى الدمام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة الاتفاق في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"
سبق

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتفاق"، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفني رازفان لوشيسكو جملاً فنية وتكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم رازفان المران بمناورة على جزء من الملعب.

وشارك الثلاثي "أمير كردي، مدالله العليان وناصر الدوسري" في التدريبات الجماعية، وستغادر بعثة الفريق غداً عند الساعة (8:30) مساءً إلى الدمام.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
09:56 PM
اخر تعديل
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
10:20 PM

الهلال يواصل تحضيراته تأهباً لملاقاة الاتفاق في جولة "لنلهم العالم بقمتنا"

بمشاركة الثلاثي في التدريبات الجماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
64

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتفاق"، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن لقاءات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفني رازفان لوشيسكو جملاً فنية وتكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم رازفان المران بمناورة على جزء من الملعب.

وشارك الثلاثي "أمير كردي، مدالله العليان وناصر الدوسري" في التدريبات الجماعية، وستغادر بعثة الفريق غداً عند الساعة (8:30) مساءً إلى الدمام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,523
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,871
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,922
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,005

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة