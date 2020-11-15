ظهر الباذر.. مشاهد توثّق تساقط البَرَد في حائل والهطولات

مقاطع من قرية جبلة على "تربة - العويقيلة" والنفود

هطلت، صباح اليوم الأحد، أمطار على شمال محافظة بقعاء بمنطقة حائل، شملت قرية جبلة الواقعة على طريق "تربة - العويقيلة" والنفود شمال القرية.

ووثّق المصور "أبو ريم-تركي الراجحي" بالفيديو، السحابة الغزيرة التي هطلت صباح اليوم على قرية جبلة وضواحيها.

ومن بشائر الخير هذه الأيام، ظهور الباذر شمال منطقة حائل بعد أن شهدت هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة وتساقط كميات كبيرة من البَرَد الأسبوع الماضي، وبداية هذا الأسبوع.